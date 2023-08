Napoli: ADL brucia la concorrenza, chiuso un nuovo colpo

Il Napoli sta guardando con attenzione anche a possibili rinforzi in ottica futura e ADL è pronto ad anticipare la concorrenza.

E’ tempo di guardare anche al futuro in casa Napoli. Mentre Rudi Garcia continua il lavoro per cercare di portare la squadra nella miglior condizione possibile alla prima giornata di campionato, ADL sta cercando di trovare i giusti rinforzi in vista della prossima stagione (e non solo).

Secondo quanto riferito da SpazioNapoli, il Napoli è al lavoro per anticipare la concorrenza e chiudere un colpo importante. Si tratta di un acquisto a sorpresa in un calciomercato che per i partenopei, almeno fino a questo momento, è stato privo di soddisfazioni.

Calciomercato Napoli: nuovo colpo, strappato alla concorrenza

Il Napoli almeno fino a questo momento non ha regalato particolari colpi al calciomercato. Nonostante questo, ADL è al lavoro per cercare di riuscire ad arrivare il prima possibile a colpi importanti da dare a Rudi Garcia. L’obiettivo è sicuramente quello di chiudere nel minor tempo a disposizione la sessione estiva e consentire al tecnico di poter guardare con fiducia al futuro oltre che preparare la stagione con tutta la rosa e quindi poter iniziare davvero a guardare al futuro con fiducia.

Ma il Napoli guarda anche alla prossima stagione e uno dei colpi di calciomercato potrebbe essere Cambiaghi dell’Atalanta. La Dea non sembra essere intenzionata a puntare su di lui e ADL ci sta pensando. L’ipotesi è quella di un acquisto immediato e magari un prestito per poi riportarlo in Campania nel 2024, anno che per lui potrebbe rappresentare quello del salto di qualità.

Si tratta di un profilo giovane e interessante e per questo motivo la decisione sarà presa solamente nelle prossime settimane. Ma una cosa è certa: il Napoli segue da vicino Cambiaghi e pensa di piazzare un colpo di prospettiva.

Mercato Napoli: Cambiaghi nel mirino in ottica 2024

Cambiaghi è un obiettivo del Napoli in ottica 2024. Il calciomercato dei partenopei è pronto ad entrare nel vivo e tra i possibili colpi c’è anche il giocatore dell’Atalanta. Naturalmente bisognerà convincere la stessa squadra orobica a lasciar partire il suo talento e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca.