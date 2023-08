Donnarumma torna in Serie A: data e squadra, tutto deciso

Gianluigi Donnarumma è pronto al grande ritorno in Serie A: a quanto pare sembra essere tutto deciso.

Il portiere della nazionale, dopo alcuni anni trascorsi a Parigi, sta seriamente pensando di riabbracciare l’Italia. Dopo la sua esperienza al Milan (che lo ha lanciato nel mondo del calcio e fatto crescere) ha deciso di accettare la proposta del Paris Saint Germain. Adesso, però, pare che le cose tra lui e la dirigenza parigina non siano affatto delle migliori.

In particolar modo il rapporto con i tifosi parigini. Non è affatto un mistero che questi ultimi, in più di una occasione, lo hanno aspramente criticato. Per non parlare della disavventura che ha subito pochi giorni fa quando ha subito una rapina in casa insieme alla sua compagna Alessia.

Serie A, Donnarumma sta per ritornare: tutto deciso

Non si tratterebbe affatto della prima volta che la Juventus mostri interesse nei confronti del nativo di Castellammare di Stabia. Per il semplice fatto che anche i bianconeri hanno voluto provare il colpo, a parametro zero, dal Milan. Alla fine l’ex rossonero ha deciso di optare per l’esperienza francese, facendo infuriare non poco i supporters del ‘Diavolo’ che non lo hanno mai perdonato.

Adesso, la ‘Vecchia Signora’, studia il suo grande ritorno nel nostro Paese. Il suo contratto con i parigini andrà in scadenza il 30 giugno del 2026. Appare molto difficile che l’estremo difensore possa continuare a rispettare il proprio accordo. Ed è per questo motivo che la dirigenza bianconera sta preparando l’assalto nei suoi confronti. Bisogna fare presto visto che la concorrenza è fin troppo ampia.

La Juventus opterebbe per questa decisione solamente in un caso: ovvero con la partenza del suo portiere titolare, Wojchiech Szczesny. Il polacco andrà in scadenza il prossimo anno. Appare molto difficile che possa rinnovare il suo accordo con l’attuale club. Il direttore sportivo Giuntoli, nonostante stia pensando a come rinforzare la squadra in questa stagione, sta seriamente considerando di puntare sul portiere della nazionale.

Nel frattempo Donnarumma si appresta ad iniziare la sua terza stagione in Ligue 1. Anche in Francia, oramai, il campionato è sempre di più alle porte. Nel frattempo, però, il calciatore inizia a guardarsi intorno e butta un occhio alla nostra Serie A che è pronta a riaccoglierlo con grande piacere. In particolar modo la Juventus che è pronta ad effettuare un vero e proprio sgarbo ai rivali del Milan.