Il gesto commuove i tifosi del Napoli: vuole solo gli azzurri

Il suo gesto non è passato assolutamente inosservato. Tanto è vero che i tifosi lo stanno continuando a ringraziare per quello che ha deciso proprio nelle ultime ore

Come riportato anche nel titolo l’atleta in questione ha un solo obiettivo in mente: rimanere in azzurro. Proprio quel qualcosa che i tifosi stavano aspettando con molta ansia. Anche perché, proprio negli ultimi giorni, il suo nome sta circolando insistentemente dal punto di vista del calciomercato.

Non è affatto un mistero che le richieste nei suoi confronti siano sempre più insistenti. Tanto è vero che i tifosi partenopei hanno pensato e rischiato seriamente di perderlo, visto che l’offerta ricevuta era a dir poco irrifiutabile. Ed invece ha dimostrato chiaramente che i soldi, per lui, non sono tutto.

Vuole solo il Napoli, rifiutata maxi offerta: tifosi in estasi

Una notizia che stava per gelare il sangue ai tifosi del Napoli. Non potrebbe essere altrimenti: anche l’Arabia Saudita punta fortemente su Victor Osimhen. Anzi, a quanto pare, avrebbe puntato su di lui visto che il classe ’98 ha declinato l’offerta ricevuta da uno dei club arabi più scatenati in questa sessione di calciomercato estiva come l’Al-Hilal. Una offerta, a stagione, dal valore di 40 milioni di euro (netti).

Come riportato in precedenza, però, i soldi per il giocatore ex Lille non sono tutto. Tanto è vero che vuole continuare la propria avventura con la maglia del Napoli e provare a vincere ancora dopo lo scudetto della passata stagione. La conferma di questo suo “rifiuto” arriva direttamente dal giornalista sportivo Nicolò Schira. Allo stesso tempo, però, i sostenitori partenopei non sono del tutto tranquilli. Ed il motivo è fin troppo evidente.

Nonostante l’offerta degli arabi sia stata accantonata, le offerte per Osimhen potrebbero arrivare nei prossimi giorni. In particolar modo dalla Francia, sponda Paris Saint Germain, dove osservano con molta attenzione la sua situazione. Così come quella del loro gioiello, Kylian Mbappé. Ricordiamo che il fuoriclasse francese è nel mirino del Real Madrid che sta facendo di tutto per portarlo in Spagna in questa stagione.

Senza dimenticare, ovviamente, anche l’insistenza degli arabi che stanno tentando di convincere l’ex Monaco ad accettare la loro proposta pur di lasciare l’Europa. Nel caso in cui Mbappé dovesse partire, allora il Psg sarebbe pronto a bussare alla porta del Napoli per chiedere informazioni sul nigeriano con una offerta sin troppo superiore ai 150 milioni di euro.