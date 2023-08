Arriva Cancelo, il colpo sulla fascia è da sogno

Joao Cancelo è pronto per una nuova avventura, l’esterno portoghese approderà in un nuovo top club per la prossima stagione.

Sempre con la valigia in mano l’ex laterale di Inter e Juve, stavolta la sua nuova squadra potrebbe essere quella con cui aprirà un ciclo. Un accordo che sembra molto vicino per rilanciare il lusitano.

Il mercato internazionale comincia a scatenarsi, tenendo sempre un filo diretto ben presente con la Serie A. Come nel caso di Joao Cancelo, un esterno destro polivalente che ha un curriculum lungo e pieno di trionfi. È in uscita dal Manchester City, dopo il prestito semestrale al Bayern Monaco per lui ci sarà una nuova squadra da raggiungere.

Il mancato riscatto dei tedeschi lo ha rimesso sul mercato, Cancelo può essere l’uomo ideale per la fascia. Una trattativa accelerata nella notte, il portoghese sta cambiando maglia e campionato.

Cancelo in un top club, ci siamo

L’esterno in Italia ha giocato due stagioni, la prima con la maglia dell’Inter e poi con la maglia della Juve. Ottimo quando c’era da attaccare, molto meno sul versante difensivo e in bianconero qualche distrazione di troppo è costata anche l’eliminazione dalla Champions League. Guardiola lo ha rivitalizzato, cambiato anche ruolo prima di scaricarlo poi in Germania e ritrovarselo ora in rosa senza troppo convinzione. Come riporta Fabrizio Romano, è però la prima scelta di un top club: Joao Cancelo al Barcellona, un affare che si farà presto.

Il trasferimento spiazza anche le squadre italiane, creando un effetto domino sulla fascia. Si parte infatti dalla cessione di Dembelè al Psg, parte dell’incasso sarà destinato proprio sul difensore (per 30-40 milioni), con il Barcellona che lascerà la pista Fresneda, terzino destro del Villarreal seguito sempre da Milan e Juve. Cancelo vestendo la maglia del Barcellona completerebbe il reparto destro dei blaugrana, è l’uomo richiesto da Xavi per un ulteriore salto di qualità.

Difficile rivedere il portoghese in Italia, guadagna tanto e i club di Serie A sulle fasce sono ormai restii a fare investimenti pesanti sull’ingaggio. Come ha già dimostrato l’Inter, che è andato sull’usato sicuro di Cuadrado, mentre le altre squadre hanno sostanzialmente cambiato poco, in un reparto dove servirebbero anche seconde linee di un certo peso. Cancelo, nel frattempo, andrà in Liga con la convinzione di giocare in un campionato ben stimolante, anche in vista dei prossimi europei.