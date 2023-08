Napoli, altra tegola per Garcia: si ferma dopo Osimhen

Ennesimo infortunio nella seconda parte di ritiro a Castel Di Sangro: si ferma subito il big, altri guai per Rudi Garcia

Ancora brutte notizie in casa Napoli. Gli azzurri hanno superato il Girona soltanto ai calci di rigore con un super Meret, protagonista indiscusso con tre parate decisive che hanno regalato la vittoria nel secondo test pre-campionato disputato a Castel Di Sangro. Ancora guai fisici per il top player di Rudi Garcia.

Il Napoli vuole prepararsi al meglio in vista della prossima stagione difendendo il titolo di campione d’Italia. I tifosi azzurri si aspettano nuovi rinforzi decisivi dopo l’addio eccellente di Kim: De Laurentiis ha predicato sempre calma in ottica calciomercato. Non finiscono le brutte notizie per quanto riguarda la situazione infortunati.

Non ha preso alla gara l’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, che si è seduto in panchina con le cuffie per assistere al test contro il Girona dei suoi compagni. Da fuori si è fatto sentire incitando i suoi compagni, proprio come ci ha abituati a fare in campo.

Napoli, problemi per Garcia: si ferma a fine partita

Un momento decisivo per programmare al meglio le prossime sfide ufficiali di Serie A. Il Napoli vuole ripartire subito a mille nonostante il cambio di allenatore: l’idea resta quella di andare a competere senza problemi con le big d’Italia e d’Europa. Pochi minuti fa sono arrivate però nuove brutte notizie per Rudi Garcia.

Nei minuti finali della sfida estiva contro la compagine spagnola, si è fermato Khvicha Kvaratskhelia dopo aver rimediato una botta al ginocchio sinistro. L’esterno offensivo georgiano non ha voluto partecipare alla lotteria dei calci di rigore proprio per questo problema. Un colpo doloroso venendo subito soccorso: cos’è successo?

Lo staff sanitario subito ha prestito le cure mediche apponendo una vistosa fasciatura. Nei giorni scorsi si sono fermati anche Lozano, Demme e Lobotka, mentre è in fase di recupero anche Gianluca Gaetano, dopo l’infortunio rimediato proprio nell’ultima gara della scorsa stagione contro la Sampdoria. Le condizioni di Kvaratskhelia andranno valutate attentamente nelle prossime ore, ma al momento non sembra nulla di preoccupante per il talentuoso giocatore del Napoli.

Un momento decisivo per non incorrere ad infortunio a causa dei numerosi carichi di lavoro. L’allenatore francese non vede l’ora di abbracciare nuovi rinforzi promessi dallo stesso De Laurentiis: a breve potrebbero arrivare annunci importanti.