Bonucci-Napoli, c’è la conferma ufficiale: tifosi Juve sotto choc

Il Napoli cerca un difensore per sostituire Kim. Si fa il nome di Bonucci: arrivano conferme che intimoriscono i tifosi della Juve.

I rumors di mercato per il nuovo difensore del Napoli continuano a riempire le pagine dei giornali.

Nelle ultime ore salgono le quotazioni di un possibile acquisto a sorpresa da parte del club azzurro. Al posto di puntare su un giovane in grado di esplodere da un momento all’altro, De Laurentiis potrebbe infatti gettarsi su un ‘usato sicuro’, un campione, o presunto tale, che abbia l’esperienza e le spalle larghe per sostituire il miglior difensore dello scorso campionato. Un difensore come Leonardo Bonucci, ormai separato in casa alla Juventus. Una suggestione che fa tremare i tifosi bianconeri. E non solo.

Al momento si tratta solo di indiscrezioni, come in ogni altra trattativa che riguardi il Napoli, placido e sereno sul mercato come poche altre volte accaduto negli ultimi anni. Nell’immobilismo generale, i tifosi azzurri si aspettano da un momento all’altro l’arrivo di un difensore che, almeno numericamente, possa sostituire Kim.

Dal canto suo, Bonucci sta lottando con le unghie per rimanere alla Juve. Non dovessero esserci margini per una sua permanenza, valuterà solo destinazioni ritenute all’altezza del suo curriculum. E il Napoli rientrerebbe appieno in questa definizione. Un’operazione del genere, caldeggiata da qualcuno, rappresenterebbe però un rischio davvero grande per tutte le parti in causa, e non solo per la strana convivenza tra una bandiera bianconera e la società più lontana in assoluto dalla mentalità della Vecchia Signora.

Bonucci andrà al Napoli? Arrivano conferme, i tifosi fremono

Per augurarsi un arrivo di Bonucci al Napoli bisognerebbe probabilmente non aver visto le ultime stagioni di Leonardo, non conoscerne la carriera, non conoscerne il carattere, e non avere minimamente idea di come funzioni la piazza partenopea. Oppure avere un’immaginazione fervida, quella dei grandi scrittori. Quella di Italo Cucci, un decano del giornalismo sportivo italiano.

Rispondendo a una lettera arrivata nella sua rubrica Post sul Corriere dello Sport, lo storico editorialista ha detto la sua su un possibile arrivo di Bonucci al Napoli, augurandoselo in maniera esplicita, e per ragioni molto chiare: “Dopo i clamorosi ‘tradimenti’ se fossi negli azzurri mi prenderei Leo. Perché lo ritengo ancora utile. E per vedere la faccia di certi sapientoni“.

Due motivazioni che non potrebbero convincere però De Laurentiis a scommettere su una soluzione del genere. In primis per l’età del calciatore, decisamente fuori target. In secondo luogo per l’ingaggio che Bonucci chiederebbe, oltre i parametri attuali del club azzurro per un difensore.

Inoltre, a Napoli davvero in pochissimi abbraccerebbero volentieri un giocatore come Bonucci. Un difensore di carisma, ma profondamente immerso nella mentalità juventina (nella peggiore accezione del termine). Oltre che tecnicamente lontano anni luce da Kim, e non impeccabile dal punto di vista difensivo nemmeno negli anni migliori della carriera, resi straordinari probabilmente soprattutto per merito di due compagni di reparto decisamente coriacei come Barzagli e Chiellini, più che per capacità proprie.

Insomma, l’affare sembra destinato a rimanere la fantasia di una sera d’estate. Con buona pace di chi resta ancorato a un calcio del passato probabilmente destinato, nell’epoca dei top club arabi, a venire presto seppellito in maniera definitiva.