Calciomercato Napoli, colpo in difesa: Garcia abbraccia l’ex Barcellona

Il Napoli vuole regalare il nuovo difensore a Rudi Garcia dopo l’addio di Kim. Ormai ci siamo, il tempo stringe: arriva l’ex Barcellona

La società partenopea sta vagliando i nuovi centrali da affidare all’allenatore francese. La lista è ormai lunghissima, ma ormai si concretizzerà nelle prossime ore l’affare ufficiale. Il Napoli ha ben in mente le strategie da mettere in atto, ma ormai il tempo stringe. Fra poche settimane inizierà ufficialmente la stagione in Serie A.

Rudi Garcia si aspetta nuovi rinforzi nelle prossime ore, soprattutto nel reparto difensivo. Il Napoli vuole accelerare i tempi subito chiudendo così la questione difensore centrale. L’assenza di Kim si fa sentire parecchio e, dopo l’errore in amichevole di Ostigard, l’allenatore francese vorrebbe subito avere a disposizione il nuovo top difensore.

Novità interessanti ormai in casa azzurra con un mese di agosto che si preannuncia infuocato per i vari colpi in entrata da affidare a Rudi Garcia. L’ex Roma è voglioso di rinforzi decisivi per iniziare alla grande la prossima stagione.

Calciomercato Napoli, serve subito il rinforzo per il dopo Kim: ecco chi è

Un intreccio decisivo per chiudere subito l’affare. La notizia è stata rilanciata pochi minuti fa direttamente dalla Francia. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus con un forte accostamento nelle ultime ore: il Napoli vuole sorprendere tutti per chiudere il trasferimento con i rossoneri.

Come svelato dall’emittente francese, RMC Sport, Todibo potrebbe dire addio al Nizza nonostante il suo contratto lungo fino al 2027. L’ex Barcellona, che ormai gioca da veterano in Ligue 1, vorrebbe tornare in una big d’Europa. Assalto dalla Serie A: non solo la Juventus, ma anche il Napoli ha mostrato grande interesse per il centrale francese come sostituto di Kim. La sua valutazione è un tantino esagerata arrivando anche ai 35-40 milioni, come ipotizzato anche dall’emittente francese RMC Sport.

La sua avventura al Barcellona non è stata delle migliori e così Todibo è ripartito dal Nizza. Ora ha maturato un’esperienza globale anche a livello internazionale: il club partenopeo è molto attento sui tanti profili monitorati negli ultimi mesi. Serve subito un sostituto all’altezza con il presidente De Laurentiis che si sta prendendo tutto il tempo possibile. Il centrale del Nizza potrebbe subito cambiare squadra con il Napoli sempre molto interessato ad un rinforzo nel reparto arretrato per sostituire al meglio Kim.