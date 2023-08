Telefono bollente: il Napoli accelera, super colpo a centrocampo

Linea telefonica rovente, il Napoli rompe gli indugi e spinge il piede sul pedale dell’acceleratore: super colpo a centrocampo

Aurelio De Laurentiis durante la presentazione della squadra in quel di Dimaro Folgarida ha preannunciato che il 12 agosto, ultimo giorno della seconda parte del ritiro a Castel di Sangro, svelerà gli obiettivi del club azzurro.

Nel frattempo, la linea telefonica degli azzurri è sempre più calda. In agenda, infatti, non c’è solo il sostituto del sudcoreano Kim Min-Jae, con il Direttore sportivo Mauro Meluso che sta stringendo i tempi per Kostantinos Mavropanos, in forza allo Stoccarda, balzato in pole position dopo che sono state accantonate le piste Max Kilman e Kevin Danso in quanto troppo care secondo il club azzurro.

Orbene, il patron azzurro accelera per regalare al tecnico Rudi Garcia un super colpo a centrocampo in grado di far dimenticare ai tifosi un mercato in entrata, per usare un eufemismo, sottotono.

Il Napoli accelera per Teun Koopmeiners: telefonata di ADL all’Atalanta

Dunque, Aurelio De Laurentiis rompe gli indugi e, scavalcando il proprio Direttore sportivo, prende in mano la situazione. Secondo un retroscena svelato dal “Corriere dello Sport”, il Presidente del Napoli ha telefonato all’Atalanta per chiedere informazioni sulla volontà del club orobico di cedere il centrocampista Teun Koopmeiners che ha messo a referto 10 gol e 4 assist in 35 presenze nell’ultima stagione segnalandosi così come uno dei migliori interpreti nel suo ruolo.

L’olandese, quindi, garantirebbe un ulteriore upgrade al centrocampo azzurro che è già tra i migliori in circolazione. Non per nulla per assicurarsi le prestazioni sportive del centrocampista orobico servono più di 15 milioni di euro, almeno 40 milioni, sborsati dalla ‘Dea’ due stagioni fa per prelevarlo dall’Az Alkmaar.

Tuttavia, 40 milioni di euro potrebbero non bastare. L’Atalanta è a un passo dal finalizzare quella che è la cessione del secolo per il club orobico: Rasmus Hojlund, 10 gol in 34 apparizioni nella scorsa stagione, al Manchester United per 75 milioni di euro, più altri 10 di bonus, per una plusvalenza monstre essendo stato prelevato la scorsa estate dallo Sturm Graz per 17.2 milioni di euro.

Motivo per il quale le casse dell’Atalanta sono piene come non mai e quindi la ‘Dea’ può permettersi il lusso di resistere alle offerte per Koopmeiners tanto che è pronto il rinnovo, con adeguamento, fino al 2027 del centrocampista olandese. Discorso chiuso? Non proprio. Come insegna proprio Aurelio De Laurentiis, il più fermo proposito di trattenere un calciatore va a farsi benedire in caso di “offerte indecenti”.