De Laurentiis contro Giuntoli: colpaccio Napoli in Serie A

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis prova lo sgarbo all’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli: assalto ad un obiettivo comune

La vendetta, come si suoi dire, è un piatto che va servito freddo. Lo sa bene un personaggio istrionico come Aurelio De Laurentiis, presidente di un Napoli che, nonostante la vittoria dello Scudetto, ha visto la sua squadra perdere lentamente pezzi.

Uno di questi, forse quello che ha fatto più male non tanto per il suo ruolo quanto per la scelta di andare ai più grandi rivali degli azzurri, è stato quello di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo passato alla Juventus dopo mesi di trattative e situazioni contrattuali di difficile soluzione. Il patron, però, sembra aver trovato il modo per far pagare caro il “tradimento” all’ex sottoposto, con uno sgarbo di mercato che avrebbe del clamoroso.

Napoli, concorrenza alla Juventus per Koopmeiners: De Laurentiis prova lo sgambetto a Giuntoli

Da tempo, ormai, la Juventus sta cercando un centrocampista che dia sostanza e qualità al reparto, versatile e abile sia in fase di interdizione che nell’inserimento offensivo. Tale identikit corrisponde al nome di Teun Koopmeiners, centrocampista in forza all’Atalanta che si è imposto negli ultimi anni come uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A.

I bianconeri sarebbero molto interessati al ragazzo, in particolare dopo la partenza in direzione Arabia Saudita di Sergej Milinković-Savić, cercato più volte e con insistenza nel corso delle varie sessioni di mercato, e le difficoltà per arrivare a Franck Kessié. Nonostante sia finito ai margini della rosa del Barcellona dopo neanche un anno dal suo arrivo, l’ex Milan non sarebbe pienamente convinto della destinazione, preferendo il Tottenham.

L’olandese, inoltre, è un vecchio pallino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che lo ha trattato anche quando era al Napoli e prima che il venticinquenne si accasasse a Bergamo, quando ancora militava nell’AZ Alkmaar. Anche il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, però, è un estimatore del giocatore, e potrebbe sfruttare l’occasione per fare uno sgarbo all’ex ds.

Anche gli azzurri infatti sono alla ricerca di uno o più innesti a centrocampo, visto il mancato riscatto di Tanguy Ndombélé e le possibili partenze di Diego Demme e, senza rinnovo di contratto, di Piotr Zieliński. Un profilo come quello del numero 7 atalantino potrebbe essere l’ideale per il gioco del nuovo allenatore Rudi Garcia e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ci sarebbero già stati i primi contatti tra i due club, con una telefonata di ADL al collega Antonio Percassi. Dopo le cessioni di Jérémie Boga e, soprattutto, Rasmus Højlund, la Dea potrebbe divenire bottega cara se si parlasse di lasciar andare un altro big.