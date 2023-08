Ludovica Pagani esagera: la scollatura lascia tutti a bocca aperta

Ludovica Pagani è letteralmente irresistibile nell’ultimo scatto postato sui social, la scollatura fa impazzire i fan.

28 anni compiuti a giugno scorso, la meravigliosa Ludovica Pagani è ancora molto giovane eppure già famosissima. Influencer e modella, la splendida bionda classe ’95 ha lavorato anche in tv, riuscendo così a farsi conoscere e ad entrare nel cuore di numerosissimi fan. La sua bellezza infatti è disarmante.

La bellissima bionda bergamasca infatti, vanta un profilo seguito da ben 3,7 milioni di follower e, bisogna dirlo, non deve tutto soltanto al suo aspetto fisico. Che resta comunque importante, ma Ludovica è anche un apprezzatissimo DJ che piace ai giovani di tutta Italia e che si fa apprezzare per le sue serate sfrenate.

Ludovica hot, scollatura esagerata

E poi è simpaticissima. Chi la segue già da un po’ sui social lo sa perché Ludovica quando ha del tempo libero non si tira certo indietro e mostra la sua vita di tutti i giorni ai fan. Vittima preferita dei suoi scherzi, il povero papà. Insomma, bellezza e fama ma anche tante risate per chi conosce tramite social la bellissima ventottenne che non ha per niente gli atteggiamenti della star.

Pronta sempre a scherzare ma anche a regalare un sorriso a chi la incontra dal vivo, la Pagani si fa amare sempre di più e raccoglie infatti un numero sempre più ampio di seguaci. Ma sui social, si sa, bisogna accontentare tutti e quindi spazio anche ai fan che impazziscono per lei. E per il suo fisico da urlo, si capisce. Ed infatti, eccolo l’ultimo post dell’appassionata di sport che ci delizia direttamente dalle sue vacanze croate. Uno scatto da perdere la testa.

La meravigliosa influencer italiana posa su un comodo divano chiaro che ne esalta l’abbronzatura mentre il suo sguardo fisso in camera è fiero e sexy. La bellissima Ludovica ovviamente non indossa i vestiti più coprenti che ha e così manda di nuovo in delirio i tantissimi ammiratori con una vista a dir poco piacevole.

Il suo top è strettissimo ed il lato A da urlo della modella non è certo impossibile da vedere. Spalle e pancia scoperte, sopra Ludovica è davvero tutta da ammirare con la sua forma fisica pazzesca. In basso si capisce invece che quella che indossa è una gonna. Si intravedono anche le meravigliose gambe, ma davvero per pochissimo. Ciò che conta però è fare il pieno di like e Ludovica ci è riuscita di nuovo.