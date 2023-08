Colpo due per uno: via anche Kvaratskhelia

By

Al centro del villaggio azzurro continua ad esserci Kvicha Kvaratskhelia, autentica stella del Napoli al pari di Victor Osimhen. Il georgiano però sarebbe finito nel mirino di un’altra big europea

La stagione d’esordio in Serie A di Kvicha Kvaratskhelia è stata a dir poco straordinaria. L’attaccante georgiano si è imposto immediatamente nel campionato italiano tanto da trascinare a suon di gol e assist, insieme ai compagni, il Napoli ad uno scudetto tanto desiderato quanto meritato.

L’impatto del numero 77 partenopeo è stato imprevedibilmente elevato tanto da vincere il premio di MVP della stagione di Serie A, incidendo a chiare lettere il suo nome nella storia del club di De Laurentiis. 14 gol e 17 assist tra campionato e Champions per Kvara, che ha fatto inevitabilmente circolare il suo nome anche in ambito europeo.

Velocità, dribbling ed imprevedibilità da campione consumato per il georgiano classe 2001 che ha ancora enormi margini di miglioramento, che potrebbero consentirgli di diventare una stella a livello mondiale. Un passo alla volta però per Kvaratskhelia che prima di tutto dovrà provare a ripetersi per un compito tutt’altro che semplice.

La classe del georgiano è ancora al servizio del Napoli, e di conseguenza del nuovo allenatore Rudi Garcia che se lo sta godendo nel ritiro pre campionato. Primi lampi del 22enne di Tiflis, sul quale non mancano gli occhi anche di altri club europei.

Calciomercato Napoli, l’Arsenal mette nel mirino due talenti: ecco anche Kvaratskhelia

In particolare c’è una società di Premier League che avrebbe messo nel mirino dei propri interessi lo stesso Kvaratskhelia. La prima stagione napoletana è stata d’altronde giocata su livelli eccelsi, ed anche club ricchi e potenti come quelli inglesi possono farci un pensierino.

Secondo quanto evidenziato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, tramite il proprio profilo Twitter, l‘Arsenal sarebbe interessato proprio a Kvara, oltre che al ghanese dell’Ajax Mohammed Kudus, che però ha caratteristiche differenti.

Due giovani stelline con ampi margini di miglioramento quindi nel mirino dei ‘Gunners’ che hanno forza economica ed appeal, oltre alla voglia di alzare l’asticella per provare a vincere una Premier che manca da troppo tempo, spodestando il Manchester City. La lotta con la squadra di Guardiola è stata infatti intensa, ma prima del rush finale l’Arsenal ha di fatto mollato il colpo incassando sorpasso ed allungo.

I londinesi però sono ambiziosi ed avrebbero messo in lista desideri persino un nome di grido come quello di Kvaratskhelia. Resta però il fatto che De Laurentiis non ha alcuna intenzione di privarsi questa estate del numero 77.