Osimhen, offerta shock: 140 milioni sul piatto per lui

Paura Napoli per Victor Osimhen: il fortissimo attaccante nigeriano stavolta potrebbe davvero andare via ma non dipende tutto dalla società.

Dal momento di massimo ottimismo alla paura che possa realmente andare via. I tifosi del Napoli hanno dovuto vivere i due stati d’animo in pochissime ore, vedendoli cambiare verso il peggiore dei due. Victor Osimhen potrebbe rinnovare con gli azzurri e restare per almeno un altro anno oppure potrebbe lasciare il ritiro di Castel di Sangro nei prossimi giorni.

Stavolta non dipende solo dalla società a cui sicuramente farebbe piacere poter contare ancora sul bomber per un altro anno in cui c’è uno scudetto da difendere e ci sarà una Champions League da giocare da testa di serie. L’offerta per il ragazzo però potrebbe essere davvero troppo vantaggiosa ed il Napoli quindi in tal caso, sarebbe costretto a correre ai ripari.

Napoli: addio Osimhen, tifosi gelati alla notizia

Diversi nomi sono infatti tenuti in stand-by dalla società campana che nelle prossime ore però dovrà avere una risposta definitiva dall’attaccante. Lui sembra felicissimo di aver ritrovato il gruppo e la maglia azzurra, ma le discussioni tra il suo agente, Roberto Calenda, il presidente Aurelio De Laurentiis ed il Direttore Sportivo, Mauro Meluso non sono finite.

Il contratto gli azzurri lo avrebbero già stilato e sottoposto all’interesse del procuratore. Secondo le voci, il rinnovo è di ulteriori due anni di contratto ed a 7 milioni bonus compresi per il ragazzo. Si discute da giorni poi sulla clausola rescissoria che ovviamente il calciatore non vorrebbe troppo alta ma che il Napoli non vorrebbe viceversa, così bassa da poter invogliare chiunque a fare un’offerta. Una però, sarebbe già arrivata.

Se i supporters partenopei hanno ragione di avere paura, è infatti a causa dell’Al-Hilal SFC, la squadra saudita che ha già messo in rosa Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic e Moussa Marega.

I sauditi vorrebbero arricchire il proprio parco attaccanti, secondo Sky Sport, proprio con il nigeriano, capocannoniere del campionato del 2023. Se così fosse, nonostante il campionato in cui militano i biancoblu non è certo dei più visti al mondo, sarebbe difficile rifiutare per l’attaccante, visto che la proposta per lui sarebbe di 60 milioni all’anno.

Per questo non sono ancora finiti i colloqui tra il procuratore e la società che dovrebbe a proposito, riflettere su qualcosa di altrettanto vantaggioso. L’offerta per il cartellino infatti, sarebbe di ben 140 milioni di euro.