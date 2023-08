Maxi scambio: il Napoli chiude un super affare in Serie A

Si sblocca il mercato del Napoli: super affare in Serie A per gli azzurri, pronto uno scambio davvero clamoroso.

Il mercato del Napoli è pronto a sbloccarsi da un momento all’altro. Dopo due mesi, tra giugno e luglio, di sostanziale immobilismo, eccetto che per la partenza di Kim e per qualche operazione di contorno, il club campione d’Italia sta per dare il via alle danze.

Salvo clamorosi colpi di scena sul fronte Osimhen, sorprese che nessuno si augura, non saranno tante le operazioni che riguarderanno gli azzurri. Una però, molto importante, potrebbe essere chiusa a breve. Un maxi scambio che coinvolge un altro importante club di Serie A.

In attesa di scoprire l’identità reale dell’erede di Kim nei piani del nuovo tecnico e della dirigenza azzurra, a quanto pare il Napoli vuole accelerare fortemente in altri ruoli, per cercare di riempire quei piccoli buchi lasciati qua e là, ad esempio, dalla partenza di Ndombele, non riscattato dopo il prestito della scorsa stagione.

Garcia in conferenza stampa ha più volte parlato della necessità di portare in azzurro un vice Anguissa, un calciatore dotato di grande fisicità che possa sostituire il camerunese, ad esempio, durante il periodo della Coppa d’Africa. Il club però a quanto pare sarebbe tentato da un profilo leggermente diverso, un calciatore di grande tecnica che potrebbe rivelarsi un affare straordinario dal punto di vista economico, al di là delle necessità del nuovo allenatore azzurro.

Napoli, si sblocca il mercato: maxi scambio con un club di Serie A

Se Garcia forse dal campionato di Serie A si sarebbe limitato a prendersi il suo ex pupillo Maxime Lopez, a quanto pare la dirigenza del Napoli ha individuato in un altro centrocampista l’identikit ideale per rafforzare la rosa campione d’Italia. Un calciatore di grande qualità che, più che vice Anguissa, potrebbe diventare nei piani del nuovo allenatore un perfetto alter ego di Piotr Zielinski. Di chi si tratta? Di Gaetano Castrovilli, in uscita dalla Fiorentina.

Da tempo nel mirino degli azzurri, il centrocampista classe 1997 sarebbe in questo momento una delle grandi tentazioni di De Laurentiis. Non a caso, come riferito da Il Mattino, il presidente vorrebbe cercare di intavolare con la Fiorentina del suo amico Commisso una trattativa che potrebbe portare a un maxi scambio vantaggioso per tutti.

La Viola avrebbe infatti risposto alle richieste di informazioni da parte degli azzurri dichiarando il proprio interesse non solo per Diego Demme, calciatore ormai ai margini del progetto di Garcia, ma anche per un ragazzo che a Napoli non ha ancora trovato lo spazio necessario per poter esplodere, ma che ha il potenziale per diventare un grande protagonista della nuova Serie A: Gianluca Gaetano.

La sensazione è che, mettendo sul piatto della bilancia i due cartellini di Demme e Gaetano, l’affare si potrà chiudere in tempi brevi. Anche se non è assolutamente detto che il Napoli voglia cedere Gianluca a titolo definitivo. Più probabile quindi che si possa imbastire uno scambio tra Demme e Castrovilli con Gaetano girato in prestito alla Viola. A patto però che Italiano possa garantirgli un minutaggio più elevato di quello ottenuto lo scorso anno con Spalletti. E considerando le ambizioni della Fiorentina, anche questo particolare non è assolutamente scontato.