Bonucci, destinazione assurda: il nome fa davvero sognare

Leonardo Bonucci lascerà la Juventus dopo una lunghissima militanza in bianconero: la sua prossima destinazione è clamorosa.

Il calciomercato estivo non è stato particolarmente ricco di colpi di scena. L’unico volto nuovo visto alla Continassa è quello di Timothy Weah, prelevato dal Lille per 12 milioni di euro, mentre hanno lasciato Torino giocatori come Cuadrado e Arthur. D’altronde Cristiano Giuntoli era stato molto chiaro durante la sua prima conferenza stampa da nuovo direttore sportivo della Juventus: prima si vende, poi (forse) si compra.

Sì, perché la Juve si ritrova con una rosa davvero molto ampia, specialmente dopo la sentenza UEFA che l’ha esclusa dalla Conference League. Gli unici impegni della Signora per la stagione 2023-2024 saranno il campionato e la Coppa Italia ed è per questo che la rosa ha bisogno di una bella sfoltita.

Nelle prossime settimane dovrebbero lasciare Torino anche Denis Zakaria, Weston McKennie, Andrea Cambiaso e Luca Pellegrini, assieme ad altri giovani che potrebbero essere ceduti in prestito o a titolo definitivo (Iling-Junior, Soulé, Miretti e Rovella sono i più richiesti). Ma non è tutto, perché Giuntoli sta lavorando anche per trovare una sistemazione ad un altro giocatore.

Un grande club su Bonucci: il difensore è favorevole

Stiamo ovviamente parlando di Leonardo Bonucci, messo fuori rosa dalla Juventus nonostante i 12 anni di militanza in bianconero. Una scelta che ha colto di sorpresa anche lo stesso Bonucci, che si apprestava a concludere la carriera in maglia bianconera: questa stagione, infatti, sarà l’ultima da calciatore per il difensore di Viterbo. Il numero 19 ha provato a convincere società e allenatore a rimanere in rosa, ma ormai la decisione è presa.

Tuttavia, l’agente di Bonucci ha fatto chiaramente capire che il difensore azzurro non è disposto ad accettare destinazioni non all’altezza del suo valore. Per essere più chiari, Bonucci è disposto a trasferirsi solo in un grande club. Ecco perché il giocatore ha rifiutato le proposte provenienti dalla Serie B (Sampdoria, Bari e Palermo) e ha snobbato le sirene americane (Los Angeles FC) e arabe (Al-Shabab).

L’ultima voce sembra però stuzzicare molto Bonucci. Il difensore della Juve è stato infatti offerto all’Ajax, almeno stando a quanto riportato dal quotidiano De Telegraaf. Il difensore classe ’87 sarebbe molto felice di far parte dei Lancieri – che si giocheranno agli spareggi l’accesso alla prossima Europa League – e anche da parte dell’Ajax sembra ci sia un certo interesse per il giocatore.