Rottura totale: ormai ci siamo, offerta e addio Napoli

Prosegue il ritiro di Castel di Sangro mentre il futuro calciomercato tiene tutti col fiato sospeso

Il Napoli si trova in Abruzzo per proseguire la seconda fase del suo ritiro, tra non meno di due settimane comincerà il campionato: l’inizio è fissato per il prossimo 19 agosto contro il Frosinone.

Due giorni fa gli azzurri di Rudi Garcia sono scesi in campo contro i turchi dell’Hatayaspor nella prima amichevole tra le mura amiche del Teofilo Patini di Castel di Sangro. Tanto l’entusiasmo dei tifosi che continua a supportare alla grande i calciatori azzurri che in campo hanno ripagato con una vittoria per 4-0.

Nelle amichevoli il risultato ha un valore pressoché limitato, ma dal punto di vista dell’atteggiamento la squadra di Garcia ha dato un’ottima impressione. Osimhen e Simeone sono già pronti fisicamente e lucidi davanti alla porta, mentre Kvaratskhelia e Zielinski hanno mostrato qualche guizzo personale in grado di far esaltare la tifoseria.

Tuttavia, in queste ore tiene banco una situazione interna in riferimento alle condizioni di Hirving Lozano, il cui destino a Napoli sembra avere le ore contate.

Napoli, con Lozano rottura totale: il messicano cerca squadra, avanza ipotesi MLS

Hirving Lozano è ormai entrato in rotta di collisione non tanto con il nuovo allenatore – che più volte ha detto di considerare alla pari tutti i giocatori del Napoli – quanto con la società personificata in Aurelio De Laurentiis. Il messicano sul finire della scorsa stagione si infortunò festeggiando lo Scudetto con stampelle e gesso, ma già dal ritiro di Dimaro era tornato in campo regolarmente allenandosi con i compagni.

Malgrado la risoluzione del problema fisico, il messicano non è sceso in campo nell’amichevole contro l’Hatayaspor rimanendo in panchina per tutti i 90 minuti prima di andarsene negli spogliatoi quando il match era più che indirizzato.

Segnale più che evidente di rottura totale: se fosse stato infortunato non ci sarebbe stato nulla di sbagliato, ma Garcia ha dato spazio quasi a tutti ignorando del tutto l’ex PSV magari seguendo le direttive impartitegli dalla società che non fa sconti a nessuno (si ricordi il caso Milik ai tempi di Gattuso).

Lozano è alla ricerca di un’altra squadra e in queste ore appare più che evidente. Nel suo destino sembra esserci la Major League Soccer, il Los Angeles Galaxy sembra essere convinto dell’operazione. Agenti e società azzurra sono a colloquio a Castel di Sangro: cercano di abbassare le pretese di ADL che chiede almeno 18 milioni. Secondo il Mattino, il messicano avrebbe già trovato un accordo con i californiani – 3 anni a 5,5 milioni a stagione – ma questi chiedono tuttavia uno sconto ulteriore agli azzurri per chiudere quanto prima la trattazione.