Chiesa-Napoli: l’annuncio è arrivato in diretta

L’inaspettato e clamoroso annuncio è arrivato in diretta radiofonica: Federico Chiesa-Napoli. Ecco tutti i dettagli

I tifosi stanno ormai esaurendo la pazienza. Manca poco all’inizio della nuova stagione, con gli azzurri che esordiranno in campionato il 19 agosto in casa del neopromosso Frosinone, eppure non c’è verso che lo ‘zero’ si schiodi dalla casella ‘nuovi arrivi’.

Gli uomini mercato del Napoli sono impegnati su più tavoli ma finora non si registra nessuna fumata bianca. E dire che si avvicina a grandi passi anche la deadline del 12 agosto quando il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, come annunciato in occasione della presentazione della squadra in quel di Dimaro Folgarida, svelerà gli obiettivi del Napoli.

Nel frattempo, è arrivata una clamorosa anticipazione: Chiesa al Napoli, con tanto di annuncio in diretta. Dunque, è l’esterno della Juventus e della Nazionale la grande sorpresa promessa dal patron azzurro?

Enrico Fedele: “Il Napoli ha cercato Chiesa”

Anche se De Laurentiis in quasi 20 anni sulla tolda di comando del club azzurro ci ha abituati ai colpi di scena dell’ultima ora, è molto difficile, anzi impossibile, che l’esterno bianconero possa traferirsi alla corte di Rudi Garcia.

La ‘Vecchia Signora’ lo valuta 60 milioni di euro più bonus. A queste cifre De Laurentiis neanche si siede al tavolo. Basti considerare che le trattative per Max Kilman e Kevin Danso, in cima alla lista delle preferenze per la sostituzione di Kim Min-Jae, si sono infrante contro gli ‘scogli’ della loro valutazione, rispettivamente 41 milioni e 30 milioni, da parte dei club, rispettivamente Wolverhampton e Lens, per i cui colori sono tesserati.

Eppure, Federico Chiesa metterebbe le ali al gioco del Napoli del nuovo corso targato Rudi Garcia. Ne è convinto anche Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, tra gli altri, dei fratelli Cannavaro, che, ai microfoni di ‘Radio Marte’, interpellato sul ‘ticket’ Federico Chiesa-Dusan Vlahovic in caso di cessione di Victor Osimhen, non ha avuto dubbi: “L’ho detto già molto anni fa: Chiesa servirebbe al Napoli e il Napoli lo ha cercato. Tuttavia, la vedo difficile che approdi in Campania”.

Dunque, anche per l’ex direttore sportivo azzurro Federico Chiesa in maglia azzurra è destinato a rimanere un sogno. Chi, invece, la indossa e continuerà a farlo per molti anni ancora è Giacomo Raspadori. L’ex del Sassuolo, sbarcato all’ombra del Vesuvio la scorsa estate, ha rinnovato il proprio contratto fino al 2028.

Dopo capitan Giovanni Di Lorenzo, quindi, un altro protagonista del terzo scudetto si lega ai colori azzurri per altri 5 anni. Insomma, è un Napoli, quello di Garcia, che nei suoi interpreti è sempre più simile a quello di Luciano Spalletti. I tifosi si augurano che lo sia anche nei risultati.