Lo ha chiesto Rudi Garcia, ora il Napoli affonda il colpo

Il Napoli è pronto ad affondare il colpo per il giocatore: lo ha chiesto espressamente Rudi Garcia.

La nuova stagione sta finalmente per cominciare ed il Napoli parte con i favori del pronostico dopo aver vinto il suo storico terzo scudetto lo scorso anno.

Fino ad oggi gli azzurri, escludendo Kim Min-jae volato al Bayern Monaco che ha pagato la clausola rescissoria, sono riusciti a mantenere in rosa tutti i loro prezzi pregiati, tra cui Kvaratskhelia, Lobotka e soprattutto Victor Osimhen. Nonostante le folli offerte dall’Arabia Saudita, il nigeriano ha deciso di restare al Napoli per guidare i partenopei verso altri trionfi, scatenando la gioia dei tifosi azzurri sempre più innamorati dell’attaccante.

A meno di tre settimane dall’inizio del campionato, però, la rosa del Napoli ha ancora bisogno di qualche aggiustamento e la società è al lavoro per mettere Rudi Garcia nelle migliori condizioni possibili in vista dell’esordio a Frosinone. Il tecnico francese sta collaborando con la dirigenza azzurra nell’individuare possibili giocatori che possono fare al caso della squadra ed avrebbe indicato un giocatore in particolare, ovvero Johan Bakayoko del PSV Eindhoven.

Napoli, piace Bakayoko del PSV: la trattativa è in salita

Secondo quanto riportato dal noto sito olandese Voetbalnieuws, il Napoli avrebbe messo nel mirino l’ala destra Johan Bakayoko, giocatore classe 2003 in forza al PSV Eindhoven. L’esterno d’attacco sarebbe stato indicato agli azzurri da Rudi Garcia stesso e rappresenterebbe il sostituto naturale di Lozano che sembra ormai diretto verso la Major League Soccer ed il Los Angeles FC, con il quale ha già un accordo.

Bakayoko è uno dei migliori talenti di casa PSV e, pur essendo solo un 2003, in campo dimostra una personalità davvero importante. La trattativa con il club olandese, però, è tutto fuorché facile poiché non intende lasciar andare via la sua giovane stella tanto facilmente. Per cederlo, infatti, il PSV chiede almeno 35 milioni di euro ed il Napoli non sembra essere per nulla intenzionato a versare tale cifra per il giocatore, avendo anche altre necessità.

Ad ogni modo, gli azzurri vogliono accontentare le richieste di Garcia e proveranno a convincere gli olandesi ad abbassare le loro pretese economiche. Nell’ultima stagione, Bakayoko ha firmato 9 gol e 6 assist, risultando uno dei migliori del PSV che, anche grazie al suo contributo, è riuscito a chiudere il campionato al secondo posto che è valso la qualificazione ai play-off di Champions League.

Negli ultimi anni, il Napoli ha dimostrato di avere un’ottima area scout e dopo aver portato a casa vari talenti, spera di aggiungere Bakayoko alla propria rosa e regalare così a Rudi Garcia un rinforzo giovane, ma dalle grandi qualità.