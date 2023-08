Tegola Kvaratskhelia, la notizia lascia tutti a bocca aperta

L’estate regala una problema insolito per Kvara, qualcosa che i tifosi del Napoli non avevano previsto ora è diventata realtà.

L’attaccante del Napoli è uno dei più cercati al mondo, la prossima stagione potrà essere quella della definitiva consacrazione anche in campo europeo. Da affrontare con un curioso dettaglio emerso nelle ultime ore.

Il Napoli punta a riconfermarsi, toccherà ora ai big alzare il livello della loro qualità. Il gioco espresso nella scorsa stagione ha mandato in estasi i tifosi, lo scudetto conquistato dopo 33 anni ha ridato animo a una piazza che attendeva una gioia per esplodere di felicità.

Tra i protagonisti dell’impresa sicuramente va annoverato Kvaratskhelia, la grande sorpresa del campionato italiano che sin dall’esordio contro il Verona ha dimostrato di essere un campione. Un elemento il cui valore è moltiplicato per almeno dieci volte, un calciatore imprescindibile per la squadra che ora registra una novità.

Kvara, il suo nuovo ruolo fa discutere

Il Napoli che affronterà la stagione cambierà un po’ pelle. Rudi Garcia sta provando nuove soluzioni, modificando qualcosina rispetto al suo predecessore Spalletti solo per non dare punti di riferimento consolidati. Così, ci sarà spazio per un altro modulo tattico, non distante dal precedente ma con significative novità da registrare. Nel mentre, ci sono anche novità importanti per il georgiano: Kvara attaccante per il fantacalcio, ora è sicuro.

La conferma è arrivata dalle liste pubblicate dal portale fantacalcio.it, che ha così inserito il funambolico esterno tra gli attaccanti, come giusto che sia. La scorsa stagione, infatti, chi prese Kvara al fantacalcio con ogni probabilità è arrivato nelle prime posizioni, intanto partendo dalle prestazioni statistiche del georgiano: 34 gare in Serie A, dodici gol, dieci assist e una sola ammonizione. Soprattutto, l’esterno era stato inserito nel mazzo dei centrocampisti: un boccone prelibato per chi ha puntato su di lui con fiducia.

Lo spostamento tra gli attaccanti forse nemmeno modifica più di tanto gli obiettivi nelle aste degli appassionati, almeno nella compilazione della rosa: Kvara sarà uno dei più contesi. Di certo, non vederlo a centrocampo sarà un problemino da risolvere, nella fanta formazione a quest’assenza si possono aggiungere anche quelle di Tonali e Milinkovic Savic, che hanno lasciato il campionato italiano. Al di là del gioco con gli amici, Kvara vorrà fare bene unicamente per il Napoli in campo, nel 4-2-3-1 ridisegnato da Garcia potrebbe avere nuovi movimenti offensivi da poter sviluppare.