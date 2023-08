10 milioni per lasciare il Napoli: è arrivata l’offerta

Il Napoli ha ricevuto un’offerta da 10 milioni per un componente dell’attuale rosa. La cessione può concretizzarsi.

Fatica ad ingranare il mercato in entrata del Napoli. Il club, consapevole del fatto di avere a disposizione una rosa di prima qualità, ha deciso di prendersi tutto il tempo necessario per analizzare i profili dei possibili rinforzi da regalare a Rudi Garcia.

In corso di svolgimento, ad esempio, c’è il casting volto a trovare il miglior sostituto di Kim Min-jae: le piste riguardanti Max Kilman e Kevin Danso sono da considerare decadute (troppo alto il prezzo) mentre restano vive le opzioni Josip Sutalo e Konstantinos Mavropanos. Al tempo stesso, risultano in cantiere diverse operazioni in uscita destinate a rimpolpare le casse dei Campioni d’Italia.

Diversi i calciatori dell’attuale gruppo che stanno valutando l’idea di andare via e mettersi alla prova in altri contesti. Uno di questi è Hirving Lozano, da ormai diverse settimane impegnato in una complicata trattativa relativa al rinnovo del contratto. I contatti sono stati costanti ma finora non si sono rivelati sufficienti per trovare un accordo. Anzi, siamo ad un passo dalla rottura e la causa è da ricercare nel fatto che la dirigenza ha messo sul piatto una proposta contenente cifre più basse rispetto a quelle percepite dal messicano. Il quale, di conseguenza, ha chiuso ogni discorso riflettendo sul da farsi.

Dopo aver scartato la possibilità di sbarcare in Arabia Saudita, l’ex PSV Eindhoven ha accettato l’offerta del Los Angeles FC pronto a garantirgli un triennale da 20 milioni lordi all’anno. L’intesa è totale, manca quella tra i californiani ed il presidente Aurelio De Laurentiis che continua a chiedere 20 milioni. Possibile, inoltre, la partenza di Alessio Zerbin (utilizzato con il contagocce nella scorsa stagione da Luciano Spalletti e cercato dal Frosinone) nonché di un altro giovane componente del gruppo partenopeo.

Napoli, arrivata la proposta: la cessione può concretizzarsi

Parliamo di Alessandro Zanoli, messosi in grande evidenza nel corso dei 6 mesi vissuti in prestito alla Sampdoria. Il 22enne si è imposto subito nella città della Lanterna totalizzando 22 presenze di cui 16 da titolare, “condite” da 2 gol ed altrettanti assist. Un buon bottino, che gli ha consentito di finire nel mirino di un big del calcio portoghese: lo Sporting Lisbona.

I lusitani, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Ekrem Konur, si sono fatti avanti proponendo agli azzurri 10 milioni per il cartellino del classe 2000. L’operazione può andare in porto da un momento all’altro e consentirebbe al Napoli di incamerare risorse preziose per accontentare le richieste del Verona e di Davide Faraoni.