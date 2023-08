Clamoroso Giuntoli: subito 30 milioni

La Juventus sta pianificando una serie di cessioni per far quadrare i conti: fissato il prezzo del gioiello.

Sta per entrare nel vivo la rivoluzione in casa Juventus. La mancata qualificazione in Champions e l’esclusione dalla Conference (unita alla multa ricevuta dalla Uefa) hanno stravolto i piani della Juventus, costretta ora a cedere per far quadrare i conti e reperire i fondi da destinare ai colpi in entrata.

Finora a salutare la compagnia sono stati Arthur ed il baby Nicolò Turco, passati rispettivamente alla Fiorentina e al Salisburgo, ma a breve la lista degli addii è destinata ad allungarsi.

Sono infatti diversi i componenti dell’attuale rosa ad avere le valigie in mano. Uno di questi risponde al nome di Denis Zakaria, reduce dalla negativa esperienza vissuta in prestito al Chelsea (7 presenze in Premier) ed escluso dalla tournée in corso di svolgimento negli Stati Uniti. Per lui si sono fatti avanti il West Ham, il Monaco ed il Lipsia: i contatti sono costanti, resta soltanto da vedere chi effettivamente metterà sul piatto i 20 milioni richiesti dal club.

Verso la partenza anche Weston McKennie, convocato per il tour estivo soltanto alla luce delle precarie condizioni fisiche di Paul Pogba e delle assenze di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli. Il texano, nelle scorse settimane, ha respinto le avance del Galatasaray e non direbbe di no ad una nuova esperienza in Inghilterra o in Bundesliga. Tutto da scrivere, poi, il futuro di tre giovani elementi del gruppo di Massimiliano Allegri.

Juventus, via per 30 milioni: ha deciso Giuntoli

Fabio Miretti, ad esempio, gode della piena stima dell’allenatore ma potrebbe partire in modo tale da giocare con maggiore continuità e maturare esperienza preziosa. La Salernitana lo ha chiesto in maniera ufficiale, sfruttando i buoni rapporti esistenti tra le due società: se ne riparlerà al ritorno in Italia della Vecchia Signora. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, al tempo stesso, non reputa affatto incedibile Samuel Iling-Junior.

L’inglese, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Radio Bianconera’ Alfredo Gigliotti, piace al Newcastle che a breve proverà a farsi avanti. Il manager bianconero è disposto a farlo partire a titolo definitivo a patto però di ricevere in cambio almeno 30 milioni. Occhio, infine, a Nicolas Soulé che rischia di avere poco spazio a disposizione con il 3-5-2 che Allegri intende utilizzare nel corso della prossima stagione. Il prezzo del giovane argentino è stato fissato: si parte dal 20 milioni. Work in progress. Prima di affondare il colpo per Franck Kessie (ritenuto non imprescindibile dal Barcellona), sarà necessario attuare altre cessioni.