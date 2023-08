Torna in Serie A, ha scelto il Napoli: tifosi azzurri in estasi

Il Napoli sta seriamente pensando di effettuare un importante colpo dall’estero per rinforzare il reparto difensivo

Per il calciatore si tratterebbe di un clamoroso ritorno in Serie A. Il suo obiettivo è quello di giocare ed, ovviamente, mettersi in mostra. Il suo trasferimento nel Paese straniero, di qualche mese fa, non ha dato assolutamente i suoi frutti.

Per il semplice motivo che il suo allenatore, che lo ha voluto fortemente nell’ultima sessione estiva invernale del calciomercato, non gli ha concesso lo spazio che si aspettava. Ed a questo punto prende in seria considerazione l’idea di un possibile trasferimento nella squadra campione di Italia.

Napoli, si punta al grande ritorno del big in Serie A

Uno degli obiettivi del Napoli di Aurelio De Laurentiis e di Rudi Garcia è, senza ombra di dubbio, rinforzare il pacchetto difensivo. In particolar modo quello dei centrali: in questo momento, nella rosa attuale, ce ne sono solamente tre. Si tratta di Amir Rrahmani, Juan Jesu e Leo Ostigard. La partenza del sudcoreano Kim min-Jae (da qualche settimana al Bayern Monaco) ha lasciato un vuoto non indifferente nel reparto azzurro.

L’obiettivo è quello di colmarlo poco prima dell’inizio del campionato, datato 19 agosto. In questi ultimi giorni si sono fatti moltissimi nomi. Tra questi quelli di Kevin Danso (del Lille), Max Kilan (del Wolverhampton) e Konstantinos Mavropanos (dello Stoccarda). Nelle ultime ore, però, è spuntata una nuova idee che sta facendo letteralmente impazzire i tifosi partenopei sui social network. Gli stessi che stanno provando a “convincerlo” al trasferimento.

La dirigenza punta al grande ritorno in Serie A di un calciatore che ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Tra l’altro giocando anche l’ultimo Mondiale, con la nazionale polacca, assolutamente di tutto rispetto. Stiamo parlando di Jakub Kiwior, attualmente in forza all’Arsenal ed ex calciatore dello Spezia. Con i ‘Gunners’ di Arteta non riesce a trovare spazio. Gli inglesi lo hanno adocchiato e lo hanno voluto fortemente a gennaio.

Tra l’altro sborsando anche una cifra importante (25 milioni di euro), ma presenze in campionato davvero poche visto che il manager spagnolo gli preferisce altri elementi in quel ruolo. Ed è per questo motivo che il club azzurro pensa seriamente di acquistarlo: magari chiederlo in prestito con diritto di riscatto oppure tentare un trasferimento importante. Con la speranza di uno sconticino da parte degli inglesi che virerebbero su un altro calciatore se dovesse verificarsi questa importante cessione.