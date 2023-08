Tifosi increduli: l’ex Napoli è pronto a passare all’Inter

Un colpo che spiazza completamente tutti i tifosi del Napoli: l’ex calciatore partenopeo potrebbe seriamente approdare all’Inter

La società nerazzurra è pronta a chiudere questa trattativa visto che ha bisogno urgentemente di un calciatore in quel ruolo. Si tratterebbe di un trasferimento a “sorpresa” per il calciatore che non riesce ad ottenere spazio nella sua attuale squadra.

Il suo profilo è stato studiato molto attentamente da parte dell’amministratore delegato della ‘Beneamata’, Beppe Marotta. Quest’ultimo è pronto a bussare alla porte del suo club di appartenenza per bruciare la concorrenza ed aggiudicarsi le sue prestazioni.

Ex Napoli pronto a firmare per l’Inter: trattativa avviata

L’Inter è pronta a chiudere una operazione di mercato ed il Napoli guarda con molto interesse. Ovviamente per una semplice curiosità visto che, in quel reparto, la squadra allenata da Rudi Garcia è più che completa. Con il trio di portieri formato da Alex Meret, Pierluigi Gollini e Nikita Contini la squadra dei campioni di Italia si confermano la squadra con gli estremi difensori più forti del campionato di Serie A. Almeno sulla carta.

Come riportato in precedenza, però, ci sono delle novità importanti che riguardano proprio un ex portiere che in passato ha vestito la maglia dei partenopei. Anche se decisamente in pochissime occasioni. Quando è stato chiamato in causa ha cercato sempre di rispondere presente. Stiamo parlando di Luigi Sepe, attualmente in forza alla Salernitana. Il nativo di Torre del Greco non è considerato un titolare dal suo allenatore, Paulo Sousa.

Quest’ultimo, infatti, gli preferisce l’esperienza di Guillermo Ochoa che, nonostante la sua veneranda età (38 compiuti a luglio) si appresta ad affrontare una nuova stagione da titolare con la squadra granata. Andare via da Salerno come secondo per approdare all’Inter, sempre come seconda scelta di mister Simone Inzaghi. Con la possibilità, però, di calcare importanti campi internazionali come quelli della Champions League.

In questo momento la squadra nerazzurra non dispone di alcun portiere di livello, visto che tutti (André Onana, Samir Handanovic e Alex Cordaz) sono andati via. Per il ruolo da titolare si punta fortemente su Yann Sommer del Bayern Monaco. Lo svizzero ha accettato la destinazione, ma i bavaresi non lo lasciano andare via. Come secondo si punta proprio al campano. Mentre come terzo il ruolo è stato occupato dal ritorno di Raffaele Di Gennaro. Una operazione che potrebbe chiudersi sulla base di 3 milioni di euro.