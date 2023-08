Calciomercato, colpo in Premier: sfumato l’affare in Serie A

Affare sfumato in Serie A: accostato a lungo alla big, sbarcherà nelle prossime ore in Premier League. A breve l’ufficialità

Cambia tutto improvvisamente nel mondo del calcio. Giocherà in Premier League il calciatore della Nazionale italiana, che vorrebbe tornare protagonista dopo aver superato numerosi ostacoli nella sua carriera. Pochi minuti fa è arrivato il colpo di scena con il suo trasferimento immediato in Inghilterra. Chiusura totale chiudendo così la possibilità dell’affare in Serie A.

Un progetto interessante subito accettato. Una scelta per tornare a splendere dopo un periodo complicato: il trasferimento sarà ufficiale a breve con il suo viaggio in Inghilterra che avverà nella giornata di venerdì 4 agosto. Accostato alle big della Serie A, ora ha preso la sua decisione definitiva allontanando definitivamente ogni sirene di calciomercato. Anche il Napoli ci aveva provato a lungo in questa sessione di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Rudi Garcia.

Calciomercato, affare fatto: giocherà in Premier League

Un intreccio decisivo con il suo futuro già segnato. Sarà protagonista in Inghilterra nella prossima stagione con un colpo di scena avvenuto pochi minuti fa: la firma sul suo nuovo contratto arriverà nelle prossime ore.

Accostato a lungo anche al Napoli, il futuro del centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli sarà altrove. Nella prossima stagione giocherà in Premier League con il suo trasferimento al Bournemouth per 14 milioni di euro più bonus che sarà ufficiale a breve. Domani le visite mediche in Inghilterra con l’operazione messa a punto dal suo agente Alessandro Lucci. Nelle prossime ore firmerà il suo nuovo contratto con il club inglese: dopo tante stagioni in maglia viola, dirà addio per una nuova avventura suggestiva.

Nel corso della sua carriera il centrocampista, originario di Bari, ha dovuto fare i conti con un grave infortunio al ginocchio. Il giocatore della Fiorentina non ha mai mollato cercando così di recuperare la sua forma migliore: con Italiano è tornato a gioire con la sua classe immensa davvero per palati fini.

Castrovilli cercherà così di tornare a splendere in uno dei migliori campionati del mondo cercando così di tornare protagonista anche con la maglia della Nazionale italiana. Ormai è da tempo fuori dalle convocazioni del Ct Mancini, che lo tiene sempre d’occhio. Ora il centrocampista barese vuole consacrarsi nel calcio che conta mettendosi alle spalle il suo lungo periodo complicato.