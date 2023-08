Jennifer Lopez, bikini minuscolo: fisico piccante

Jennifer Lopez non ha alcuna intenzione di smettere di stupire i propri follower di Instagram: direttamente dal suo account ufficiale arriva un nuovo ed importante capolavoro che merita.

Se non avete ancora avuto la possibilità di visionare la sua ultima opera d’arte non dovete assolutamente preoccuparvi visto che siete arrivati nel posto giusto ed al momento giusto. La cantante, attrice e ballerina più famosa al mondo continua a sorprendere tutti quanti noi con delle vere e proprie meraviglie che pubblica sul suo account ufficiale social.

Un fisico che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Non è affatto un mistero che questo suo post stia raccogliendo il successo che merita in rete: ovvero una pioggia infinita di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi seguaci. Gli stessi che non si perdono neanche un singolo aggiornamento da parte della mitica nativa del Bronx.

Jennifer Lopez, da rimanere senza parole: che fisico

Un fisico da fare invidia alle 20enni. D’altronde non potrebbe essere altrimenti. Anche in questa occasione la bellissima ed intramontabile Jennifer Lopez ha dimostrato di essere una spanna superiore alle altre. Per lei il tempo sembra non essere mai passato. La sua carta di identità parla chiaro: di anni ne sono 54. Anche se non ne dimostra neanche la metà, ma decisamente molti di meno.

Su Instagram ha pubblicato una serie di nuove ed importanti immagini che meritano di essere visionate molto attentamente. Delle forme a dir poco da urlo, un bikini che mette in evidenza ed in risalto davvero tutto. Camicia che si apre del tutto, sorriso che manda i suoi fan decisamente ko e si va a conquistare tantissimi “cuoricini” più che meritati. Basti pensare che tra i commenti ne spunta anche uno molto simpatico.

Con tanto di riferimento al suo compagno, l’attore Ben Affleck. Una sua seguace le chiedeva se, appunto, la cantante fosse single. C’è anche chi, invece, ha affermato altro: ovvero che in questo caso “Dio è una donna“. Segno del fatto che per tutti, ancora oggi, la bellissima Jennifer è considerata una vera e propria divinità. Anche altre donne, appartenenti a questa speciale rubrica, non hanno potuto fare altro che complimentarsi con lei.

Partendo dalla regina di tutte, ovvero Sabrina Salerno, fino ad arrivare ad Eva Padlock che hanno lasciato un “like”. In attesa di vedere altre sue opere d’arti ci concentriamo su questa che merita e non poco.