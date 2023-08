Federica Nargi, lato A incontenibile: la visione lascia di sasso

Federica Nargi esplosiva sui social: fan a bocca aperta, l’ultimo scatto della showgirl è decisamente bollente

È passato tanto tempo dai suoi esordi nel mondo dello spettacolo, un mondo che mastica e sputa via personaggi famosi con una facilità ed una rapidità disarmanti. Ma non è questo il caso dell’incantevole Federica Nargi, showgirl romana che ha conquistato proprio tutti con la sua bellezza disarmante.

Donna considerata una delle icone della tipica bellezza mediterranea, la Nargi si mostra spesso e volentieri sui social in tutta la sua sensualità. Che si tratti di scatti di lavoro o semplicemente in compagnia di familiari e amici, il risultato è sempre lo stesso: un mare di likes e commenti che la elogiano a più non posso. Anche il pubblico femminile, cosa alquanto rara, le è assai vicino. Perchè al di là di una bellezza irraggiungibile, l’ex velina è anche un personaggio estremamente apprezzato per i suoi lavori in televisione.

Federica Nargi nasce il 5 febbraio 1990 a Roma ed inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella. Un ruolo che le si addice parecchio, visto che i maggiori brand della moda hanno fatto a gara per averla come testimonial per tanto tempo. Un qualcosa che, ancora oggi e tramite i social, succede ancora. La sua esplosione avviene grazie a ‘Striscia la Notizia’, tg satirico che ha fatto la storia di Canale 5 e ideato da Antonio Ricci.

Proprio quest’ultimo l’ha scelta e voluta fortemente, affiancandola a Costanza Caracciolo sul bancone di Striscia. Ancora oggi, dopo tanti anni, la Nargi rimane una delle veline più amate e seguite di sempre. I social network la vedono ormai da tanto tempo protagonista, con Instagram come piattaforma di riferimento della sua numerosa e solida fan base. I followers sono addirittura 4,2 milioni.

Per quel che concerne il lavoro, è anche un’affermata conduttrice e ha recentemente partecipato al programma ‘Gialappashow’, conducendo al fianco del trio comico ‘Gialappa’s Band’ la trasmissione che ha avuto un grande successo.

Federica Nargi, scatto hot: i fan rimangono estasiati

La sua vita privata è stata costellata da tanti presunti flirt anche se ormai da tanto tempo, sin dal marzo 2009, Federica Nargi fa coppia fissa con l’ex calciatore di Cagliari, Juventus e Milan Alessandro Matri. La coppia, affiatatissima, ha anche due bambine: Sofia di 6 anni e Beatrice di 4.

Con l’arrivo dell’estate Federica Nargi è tornata a splendere proprio su Instagram, innalzando ulteriormente le già elevatissime temperature grazie ad una serie di scatti estremamente bollenti. Dopo Ponza e Ibiza, adesso l’ex velina si è messa in mostra con una foto davvero rovente. Costumino nero assai aderente, un pareo in vita in una visione decisamente paradisiaca per i tanti fan.

Le forme della showgirl sono sotto gli occhi di tutti, più esplosive che mai. Una bellezza esagerata ma sempre elegante, con la solita fotogenicità che farebbe impallidire praticamente chiunque al suo confronto.