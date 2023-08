Napoli, beffa e umiliazione: lo hanno annunciato con… la musichetta

Il Napoli è a caccia di un difensore che possa prendere le redini del reparto e raccogliere l’eredità di Kim. Non sarà però Kevin Danso che ha rinnovato con annesso video virale

Latitano ancora i colpi di mercato per il Napoli in questa caldissima estate in cui i cambiamenti non sono mancati. Gli addii di Spalletti, Giuntoli e Kim hanno un peso, e mentre Garcia e Meluso sono al lavoro già da qualche tempo al posto degli illustri predecessori, a mancare è ancora il nome dell’erede del difensore sudcoreano finito al Bayern.

Il mercato interno del Napoli passa tanto dal nome del dopo Kim, che dovrà andare ad innalzare il livello di un reparto forte, ma orfano del miglior difensore dell’ultima Serie A. Servirà quindi un nome di caratura importante per andare ad integrare il reparto di Rudi Garcia. Un profilo che però non sarà Kevin Danso, forte centrale del Lens, che ha raggiunto la qualificazione Champions con i transalpini, sfiorando persino il titolo, perso per un solo punto a favore del PSG.

Grande annata quindi per Danso, che sembrava grande obiettivo azzurro per rimpiazzare Kim. Il possente centrale austriaco è però definitivamente sfumato in virtù del rinnovo contrattuale messo a referto col Lens.

Nei giorni scorsi è arrivata infatti la nota ufficiale dei francesi, con annesso video celebrativo che sui social ha fatto parlare parecchio visti i chiari riferimenti al Napoli.

Calciomercato Napoli, salta Danso che rinnova col Lens: lo sfottò sui social

Per Danso è arrivato il rinnovo fino al giugno 2027, allungando di fatto di una ulteriore stagione il suo precedente accordo col Lens. Il club giallorosso ha annunciato il tutto con un curioso filmato su Twitter che prende in giro lo stesso Napoli.

Nel video pubblicato sui social si vedo alcuni pseudo messaggi ‘inviati’ da un “Cortigiano del Sud”, il tutto accompagnata dalla chiara musica di una tarantella e con in chiusura la rappresentazione di uno stivale che scalcia un cellulare, ed infine un’immagine dello stesso Danso con scritto “Non andrà dagli italiani“.

Quand on a déjà trouvé chaussure à son pied… 👢 pic.twitter.com/0UcyOpWCzH — Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2023

Si è trattato di un messaggio forte e chiaro nei confronti del corteggiamento del Napoli di De Laurentiis, che incassa quindi anche la beffa dello sfottò messo in atto dal Lens, che si gode la permanenza di Danso, e si prepara a fronteggiare la prossima stagione con tanta voglia di stupire.