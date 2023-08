Napoli in ansia: la sfortuna si abbatte su Garcia

Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione del Napoli targato Rudi Garcia: la sfortuna sembra essersi abbattuta sugli azzurri

Un guaio dietro l’altro. Rudi Garcia non si aspettava certo un’accoglienza simile nel suo primo mese al Napoli. Il tecnico francese fa i conti con il problema infortuni che sta diventando ogni giorno più serio.

Sono già otto i calciatori che si sono fermati nel corso delle prime settimane di preparazione, un numero importante soprattutto se confrontato con le stagioni passate quando gli azzurri erano riusciti a limitare il numero di stop per problemi muscolari. Quest’anno, invece, con il cambio di preparatore (Rongoni voluto da Garcia ha sostituito Sinatti) e di preparazione qualcosa non sta andando per il verso giusto.

L’elenco degli stop rende meglio di qualsiasi altra cosa il problema che sta affliggendo il Napoli: per problemi muscolari si sono fermati fin qui Demme, Lobotka, Elmas, Mario Rui (finora il più grave con la distrazione di primo grado del retto femorale e due settimane di stop), quindi Osimhen e Simeone, infine Anguissa.

Ma c’è un altro infortunio che sta agitando e non poco i sonni dei tifosi del Napoli: quello di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è uscito malconcio dall’amichevole contro il Girona: botta al ginocchio sinistro e vistosa fasciatura subito dopo la gara. Il comunicato diffuso dalla società parla di trauma contusivo, ma le indiscrezioni raccolte non fanno stare tranquilli i partenopei.

Napoli, infortunio Kvaratskhelia: i tempi di recupero

L’infortunio di Kvaratskhelia agita il popolo azzurro, i campioni d’Italia sanno che il georgiano non è facilmente sostituibile e immaginarsi un inizio di stagione senza di lui non è il massimo della vita. Al riguardo, le voci si rincorrono ma non c’è nulla di ufficiale se non lo stringato comunicato della società campione d’Italia.

Se dalla Georgia parlano di una semplice botta che nel giro di qualche giorno farà tornare disponibile il 77 azzurro, le indiscrezioni de ‘Il Mattino’ sono più allarmante: il quotidiano, infatti, sostiene che Kvaratskhelia è a rischio per il primo match di campionato contro il Frosinone e non esclude un interessamento dei legamenti.

Una ipotesi che gela i tifosi del Napoli, già in agitazione per la mancata attività sul mercato. A due settimane dall’inizio del campionato, De Laurentiis non ha chiuso nessun nuovo acquisto, neanche per sostituire Kim. Dovesse arrivare anche lo stop di Kvaratskhelia per i partenopei sarebbe una vera doccia gelata in vista dell’esordio di Frosinone.