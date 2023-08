Paola Di Benedetto straripante: il costume non la contiene

Paola di Benedetto è una delle influencer più seguite d’Italia, gli ultimi scatti la riportano decisamente al centro dell’attenzione per i fan.

Vive un momento d’oro l’influencer e speaker radiofonica, è una delle ragazze più cercate d’estate con foto che lasciano tutti a bocca aperta in questo periodo di caldo.

L’estate è una sorta di oscilloscopio per scoprire quali sono i vip e gli idoli del web che riescono ad essere protagonisti e virali. Tra i primi posti all’attenzione del pubblico c’è senza dubbio Paola Di Benedetto, una influencer che sta stupendo per le foto postate e per la spontaneità mostrata.

È una delle star del web più seguite, anche grazie al suo lavoro costante e a un affetto che non manca mai. Un personaggio gradevole, che dimostra di saper stare in scena e di essere sempre apprezzato dalla platea dei social.

Di Benedetto, costume rosa al top

La modella è una vip conclamata, negli ultimi anni è stata spesso protagonista. Ha vinto un’edizione del Grande Fratello Vip donando tutto il montepremi in beneficenza per la lotta al covid, un gesto apprezzato da tutta Italia. Ha poi proseguito in maniera trasversale, allargando il suo pubblico sui social, conducendo programmi in radio e facendo qualche incursione in tv. I migliori momenti li riserva però al web, Paola Di Benedetto in costume è un sogno per i tanti fan.

Costume rosa e décolleté importante, l’influencer stupisce il suo pubblico per la qualità artistica delle foto e anche per una sorta di spontaneità rara da trovare. I fan sono decisamente dalla sua parte, è una ragazza che sa farsi volere bene e lo ha dimostrato anche in televisione, partecipando alla prima puntata del Gialappashow: tra le tante chiamate in causa, è stata una delle migliori, convincendo per ritmo e qualità di conduzione.

L’influencer è maggiormente seguita anche nel mondo del calcio e in particolari dai tifosi del Torino. Non è più un mistero la sua storia d’amore con Raoul Bellanova, terzino conosciuto qualche tempo fa quando giocava ancora nell’Inter. Ora che l’esterno sarà il titolare nella squadra di Ivan Juric, per la ragazza ci sarà un po’ di viaggio sull’asse Milano-Torino per incontrarsi con il suo fidanzato. Una coppia che piace e può essere di buon augurio anche per i tifosi granata, che potrebbero averla ben presto come madrina fra le tribune a portare fortuna.