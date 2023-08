Colpo scudetto del Napoli, arriva una star di Serie A per oltre 30 milioni

Super obiettivo per il Napoli, anche un po’ a sorpresa: sarebbe un vero e proprio colpaccio ma non sarà facile arrivarci.

I tifosi del Napoli sono divisi sul da farsi della società. Per ora gli azzurri non hanno effettuato acquisti e l’unica novità è rappresentata dal nuovo tecnico alla guida della squadra, Rudi Garcia.

Squadra appunto, che gli azzurri vorrebbero toccare poco anche perché è questa, quella che ha vinto lo scudetto nel 2023. Al momento un solo titolare è stato ceduto, Kim e si aspetta ancora l’arrivo del nuovo titolare.

Quella azzurra però è una compagine che lascia intendere sempre molto poco alla stampa e così gli obiettivi tendono a restare nascosti molto spesso. Che gli azzurri stiano preparando qualche colpo ad effetto non è cosa da escludere, anche perché in fondo si sa che oltre al difensore centrale mancherebbe almeno un centrocampista. La casella lasciata vuota è quella di Tanguy Ndombélé. E secondo la stampa, potrebbe essere sostituito da un gran calciatore.

Un top va al Napoli, colpo da oltre 30 milioni

Sono parecchie ora le voci che seguono l’indiscrezione della Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe tentando di convincere l’Atalanta per l’olandese, Teun Koopmeiners.

Dopo più di un mese senza comprare, Aurelio De Laurentiis vorrebbe fare il regalo scudetto alla sua squadra che avrebbe una mediana davvero fortissima in caso di arrivo dell’ex Az Alkmaar.

Ovviamente già lo è con Lobotka, Anguissa, Zielinski, Elmas, le pedine meno utilizzate, ma se in quella casella vuota si potesse inserire il nome del forte olandese, almeno sulla carta si andrebbe ad aumentare ulteriormente il valore della squadra. Koopmeiners, nella scorsa stagione ha segnato 10 reti in 33 partite di campionato. Infatti per i bergamaschi, il venticinquenne non lascerebbe per meno di 30 milioni.

L’olandese oltre ad avere una qualità immensa da poter portare in mezzo al campo in casa Napoli, è anche battitore di calci d’angolo, punizioni e rigori. Un arrivo sicuramente interessantissimo per la Dea che ebbe l’intuizione di prenderlo nell’estate del 2021, quando era tra l’altro seguito molto da vicino anche dagli azzurri che lo avevano da poco affrontato in Europa.

Dopo due anni in nerazzurro, il centrocampista può aspettarsi destinazioni ancor più blasonate e la squadra può sicuramente immaginare una plusvalenza davvero importante, dopo averlo pagato 15 milioni circa. I bergamaschi hanno già lasciato partire Boga ed a breve andrà via Hojlund, ma davanti ad un’offerta interessante, potrebbero vacillare anche per il trequartista olandese.