Mercato Napoli, svolta nella trattativa: annuncio del ds

Mercato Napoli, non si smette di lavorare per regalare a Rudi Garcia i rinforzi di cui ha bisogno. In tal senso arriva una svolta nella trattativa per il calciatore, con tanto di annuncio da parte del direttore sportivo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

Il Napoli ha come obiettivo quello di provare, per quanto difficile, a ripetere quanto fatto nella passata stagione. Tanto è cambiato, dal momento che è andato via l’allenatore e, per di più, c’è da rimpiazzare anche Kim Min-Jae, approdato al Bayern Monaco. E’ arrivato, in tal senso, Natan, a cui però va concesso il tempo di adattarsi ad un campionato totalmente diverso da quello brasiliano. Il mercato però non si ferma certamente a questo ed in tal senso è arrivato l’annuncio da parte del direttore sportivo a proposito di un obiettivo di cui si parla ormai da tanto tempo.

Mercato Napoli, svolta nella trattativa

Il Napoli, anche con il cambio di direttore sportivo causato dal divorzio chiesto da Cristiano Giuntoli, non ha cambiato la propria filosofia. In sede di mercato, infatti, la società continua a ricercare profili giovani da far crescere. Con l’obiettivo sia di restare su livelli alti ma lasciando i conti in ordine, sia di rivederli davanti ad offerte irrinunciabili.

Uno dei profili seguiti e più volte accostati al Napoli di recente è quello di Felix Uduokhai. Di proprietà dell’Augsburg e tedesco di nascita, si è messo in mostra in Bundesliga a suon di grande prestazioni e di chiusure tempestive. Potrebbe essere sacrificato in sede di mercato e proprio a tal proposito, a margine dell’amichevole tra il club di Augusta e gli azzurri, il ds Reuter ha parlato così ai microfoni di CalcioNapoli24: “Ha un solo anno di contratto con noi e, di conseguenza, è possibile che vada via in questa sessione. Il Napoli però non ce lo ha chiesto, quindi è una pista che escludo”.

Napoli su Uduokhai, la svolta

In tal senso, dunque, si tratta di una pista da escludere, allo stato attuale delle cose. Almeno stando alle parole del direttore sportivo dell’Augsburg. Che, però, al contempo non ha chiuso le porte per la Serie A. Ha sentito, infatti, di interessamenti nei confronti del suo difensore e chissà che qualche discorso non possa essere approfondito nei giorni conclusivi di questa sessione estiva.