Salta tutto, pazienza finita: i tifosi del Napoli non ne possono più

Salta tutto: i tifosi azzurri ormai non ne possono più, la loro pazienza si è esaurita. Ecco, nel dettaglio, cos’è successo

Ogni pazienza ha un limite. Anche quella dei tifosi azzurri che pure finora non hanno smesso di colmare d’affetto gli eroi del terzo scudetto della storia del più blasonato club del Meridione d’Italia.

Sia a Dimaro Folgarida, che ha ospitato la prima parte del ritiro, sia a Castel di Sangro un autentico tsunami di passione azzurra ha travolto gli uomini di Rudi Garcia e stravolto la tranquilla routine dei residenti nelle cittadine trentina e abruzzese.

Eppure, comincia a serpeggiare il malumore in una parte sempre più consistente della tifoseria azzurra per un mercato in entrata che, quando non manca molto all’esordio in campionato, il 19 agosto in casa del neopromosso Frosinone, stenta a decollare.

I tifosi azzurri, per la cronaca, non hanno ancora fatto la conoscenza dell’erede di Kim Min-Jae, volato in Germania per vestire la maglia del Bayer Monaco. Attesa che, purtroppo, è destinata a prolungarsi sine die.

Trattativa per il rinnovo chiusa: salta anche la pista Kevin Danso

Dopo Max Kilman del Wolverhampton per l’indisponibilità dei Wolves di abbassare le pretese rispetto alla richiesta di 41 milioni di euro, anche l’altro principale candidato alla sostituzione del difensore sudcoreano, Kevin Danso, esce definitivamente dai radar azzurri.

Infatti, è arrivata la firma del centrale austriaco, che il prossimo 19 settembre spegnerà 25 candeline, in calce al prolungamento, con sostanzioso adeguamento, del contratto che lo legherà al Lens fino al 2027, con opzione per un’ulteriore stagione. A rendere nota la finalizzazione della trattativa è stato il club francese attraverso una clip pubblicata sul proprio profilo Twitter.

Dunque, altra doccia gelata per il Napoli che deve di nuovo cambiare i propri piani, con i tifosi azzurri che ormai non ne possono più: hanno davvero perso la pazienza anche perché devono sorbirsi pure lo sbeffeggio del Lens per l’ennesimo obiettivo sfumato.

Il breve video di cui sopra si apre, con il sottofondo di una tarantella, con il monitor di uno smartphone sul quale vengono visualizzati dei messaggi, inviati da un fantomatico “Cortigiano del Sud Italia“, per poi chiudersi con con uno stivale (simbolo dell’Italia) che dà un calcio al suddetto telefono e l’effigie di Kevin Danso con a corredo la didascalia “non andrà dagli italiani“.

Come cambiano le cose nel calcio! Fino a poche settimane fa il Napoli era osannato in Italia e nel mondo per la trionfale cavalcata verso il terzo tricolore della sua storia. Ora, invece, è diventato quasi lo zimbello d’Europa, preso in giro da un club come il Lens che non è certo il Real Madrid o il Manchester City.