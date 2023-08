Napoli, tifosi in estasi: colpo dal Barcellona

Il Napoli fa sul serio sul mercato: altro che rincalzi, in arrivo un top player dal Barcellona. Tifosi in delirio.

Chi lo ha detto che il mercato del Napoli procede al rilento? Si potrebbe più che altro dire che procede a fari spenti, ma a quanto pare gli azzurri si stanno muovendo, e anche su colpi di un certo livello.

In un clima di ansia crescente per il mancato arrivo dei colpi necessari (sostituto di Kim, vice Anguissa o vice Lobotka), e di fervente attesa di un rinnovo, quello di Osimhen, che stenta a decollare, arriva dalla Spagna una notizia clamorosa: il Napoli è a un passo da un top player del Barcellona.

Stando alle ultime indiscrezioni, gli azzurri avrebbero deciso di fare sul serio e di regalare alla piazza un nome in grado di riaccendere un entusiasmo che negli ultimi giorni, complice qualche problema di troppo, è andato pian piano spegnendosi. Per farlo, De Laurentiis ha deciso di portare a Napoli un campione unico.

Senza perdere altro tempo, ADL avrebbe scelto di rompere gli indugi e di iniziare a intavolare una trattativa con il Barcellona per un top player. Il presidente azzurro non vuole infatti farsi cogliere impreparato e, nel caso dovesse arrivare la notizia che tutti i tifosi del Napoli temono, cercherà di far smaltire la delusione attraverso il più clamoroso colpo di teatro della sua carriera, e probabilmente chiudendo l’affare più costoso nella storia del Napoli.

Un top player per il Napoli: De Laurentiis veste d’azzurro un campione del Barcellona

A riportare la notizia dell’interessamento da parte del club campione d’Italia per uno dei tanti grandi giocatori che vestono la maglia blaugrana è stato il portale spagnolo El Nacional. Stando a quanto riferito dalla testata, gli azzurri avrebbero individuato in Raphinha, attaccante brasiliano classe 1996, il colpo ideale per cercare di far fare un ulteriore salto di qualità alla squadra. Un colpo che però verrebbe chiuso solo in un caso.

A determinare l’arrivo o meno del campione brasiliano sarebbe l’eventuale addio di Victor Osimhen. Il rinnovo del nigeriano non è infatti ancora arrivato e al centravanti non mancano certo le grandi offerte, dall’Arabia e non solo. Qualora alla fine il nostro bomber dovesse decidere quindi di cambiare aria, De Laurentiis sarebbe pronto a investire buona parte degli introiti ottenuti con la sua cessione sull’attaccante del Barça, considerato da Xavi importante ma non fondamentale, e ‘sacrificabile’ per un’offerta da almeno 60 milioni di euro.

Ipotesi che però non trova riscontri in Italia e che appare anzi alquanto bizzarra e irreale. Non solo perché Raphinha, che pure è un ottimo giocatore, guadagna circa 6 milioni al Barcellona, e quindi sarebbe fuori dai parametri imposti da De Laurentiis per il tetto salariale (con l’unica eccezione di Osimhen, che l’aumento lo ha guadagnato sul campo), ma anche per il fatto che il brasiliano non è una prima punta.

Qualora davvero dovesse essere ceduto il bomber nigeriano, difficilmente il Napoli potrebbe presentarsi ai nastri di partenza con i soli Simeone e Raspadori, senza un altro centravanti in grado di garantire almeno la metà dei gol messi a segno da Victor nell’ultima stagione. Raphinha agisce infatti soprattutto come ala destra e sarebbe stato il sostituto ideale, da sogno per certi versi, di Lozano. Ma il messicano sembra ormai prossimo alla permanenza, e quindi lo spazio per il blaugrana non ci sarebbe.

Motivo in più per continuare a tifare per il rinnovo di Osimhen, piuttosto che per arrivi, più o meno verosimili, di top player o potenziali tali da club così blasonati. Perché il mercato del Napoli non deve diventare quello dei grandi nomi, ma delle grandi idee, continuando sulla retta via che ci ha portati fino a un meritatissimo scudetto.