Ha detto sì al Napoli: super colpo in Serie A degli azzurri

Il calciatore ha detto di “si” al Napoli: adesso l’ultimo step spetta proprio solo alla squadra campione di Italia presentare una importante offerta al club che ne detiene il cartellino

Il Napoli, dopo la penultima amichevole disputata a Castel di Sangro contro i tedeschi dell’Augsburg, poco prima dell’inizio del campionato si concentrano sulle ultime operazioni di mercato. Sia per quelle che riguardano le uscite che, soprattutto, quelle in entrata. Uno degli obiettivi principali degli azzurri è quello di ricoprire, quanto prima, il ruolo di quarto centrale difensivo.

Poi ci si potrà concentrare esclusivamente anche ad altri reparti. Tra questi proprio il centrocampo che potrebbe essere ulteriormente rinforzato con acquisti di qualità e, sicuramente, di un certo spessore. Magari con qualcuno che conosca alla perfezione il campionato di Serie A e che abbia anche un minimo di esperienza internazionale.

Il Napoli pronto a bussare a casa dell’Atalanta: obiettivo chiaro

Non si tratterebbe affatto della prima volta che le due squadre abbiano affrontato delle trattative di mercato interessanti. In questa occasione, però, il livello dei calciatori che piacciono ai partenopei si alza decisamente di molto. Accantonato (almeno per questa estate) Giorgio Scalvini che continuerà a vestire il nerazzurro, il nome più caldo che piace alla dirigenza porta a quello di Teun Koopmeiners.

Il centrocampista olandese, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Gazzetta dello Sport‘, avrebbe aperto ad una possibile trattativa. Anche se, allo stesso tempo, bisogna parlare con il club proprietario del suo cartellino. Il presidente De Laurentiis sa fin troppo bene che l’Atalanta è una società dalla bottega d’oro: i suoi pupilli sono dei veri e propri prezzi pregiati che valgono moltissimo.

Anche l’olandese rientra in questa lista. La sua valutazione di mercato si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Gli orobici non hanno intenzione né volontà di vendere (dopo la cessione di Hojlund al Manchester United si effettueranno solamente piccole operazioni in uscita), ma se dovesse arrivare l’offerta giusta allora la situazione potrebbe decisamente cambiare. Ed è per questo motivo che il Napoli potrebbe presentare, quanto prima, una offerta.

Anche perché, a quanto pare, lo stesso atleta avrebbe aperto più di una porta al suo passaggio al Napoli. Il suo sogno, infatti, è quello di giocare allo stadio ‘Diego Armando Maradona‘. E sicuramente non da avversario ma da spettatore pagante e protagonista con la squadra campione di Italia.