Garcia seccato, bocciata la sua richiesta: costi troppo alti

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, si è visto chiudere una porta in faccia dal club proprietario del cartellino del calciatore che conosce sin troppo bene

Nel corso della sua carriera da allenatore, infatti, lo ha avuto a disposizione per un paio di anni in cui lo ha fatto crescere e fatto diventare come uno dei migliori in quel ruolo. Successivamente, però, nel corso degli anni il suo rendimento è decisamente calato.

Questo, però, al manager francese non è importato più di tanto. Anche perché il suo desiderio era quello di portarlo a Napoli. Per vari motivi, però, questo affare non andrà in porto. Almeno in questa sessione estiva. Non è da escludere che possa riprovarci in inverno o magari nella prossima estate.

Napoli, Garcia voleva un suo pupillo: niente da fare

Nel corso del suo periodo alla Roma, il tecnico Rudi Garcia ha stretto un rapporto affettivo con molti calciatori. Gli stessi che, nonostante un bel po’ di anni, sono ancora legati a lui. Tra questi spunta anche il nome di Lucas Digne. Non è affatto un mistero che il terzino francese sia considerato uno dei pupilli dell’allenatore. In questo momento l’ex PSG si appresta ad affrontare l’ennesima avventura in Premier League con la maglia dell’Aston Villa. O forse no? Ma di questo ne parleremo alla fine.

Proprio dalla squadra inglese sarebbe arrivata una richiesta di informazione dai campioni di Italia. In particolar modo proprio dal francese che lo voleva a tutti i costi per rinforzare il reparto di sinistra della difesa. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano inglese ‘Daily Mail‘ le cose non sono andate come previsto. Per tanti motivi che non possono assolutamente passare inosservati. In primis quello che riguarda l’altissimo ingaggio del calciatore: cifre che, in questo momento, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di spendere, soprattutto per un 30enne.

Soprattutto perché il presidente azzurro opterebbe per un profilo molto più giovane rispetto all’ex Roma. Lo stesso Digne che, però, potrebbe vedere cambiare il suo futuro da un momento all’altro. Come tutti ben sanno l’Arabia Saudita si sta confermando come il Paese più attivo in questa sessione estiva del calciomercato (chissà perché). Una delle squadre interessate a lui è l’Al-Hilal. La stessa che ha completato l’acquisto da parte di un altro ex Serie A: Franck Kessie (ex Atalanta e Milan).