Sospiro di sollievo Napoli: arriva la notizia che esalta i tifosi

Arriva la notizia che tutti i tifosi del Napoli (ed a dire il vero anche la società azzurra) stavano attendendo da un bel po’ di tempo

Il periodo del calciomercato, si sa, tiene sempre con il fiato sospeso tantissimi amanti del calcio. In particolar modo i tifosi delle squadre del cuore. Tra questi proprio quelli della squadra campione di Italia che, nell’ultimo periodo, hanno dovuto ascoltare notizie di mercato che riguardavano uno dei propri pupilli.

Tanto è vero che si parlava addirittura di una possibile cessione in questa sessione estiva. Ed invece. a quanto pare, non se ne farà assolutamente nulla visto che l’atleta in questione non ha alcuna intenzione di andare via dalla città. E perché, allo stesso tempo, il club che era interessato ha virato su un altro obiettivo.

Napoli, sospiro di sollievo Osimhen: svelato il motivo

Non è affatto un mistero che molti top club abbiano puntato seriamente Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, dopo la straripante stagione che ha effettuato lo scorso anno, ha intenzione di ripetersi. Ovviamente sempre con il Napoli. Anche se, tutto questo, non era affatto scontato fino a qualche settimana fa quando il suo futuro pareva ancora in certo. Per motivi fin troppo ovvi. Adesso, però, pare che la situazione sia cambiata (e di molto).

Una delle squadre maggiormente interessate all’ex Lilla è il Paris Saint Germain. Ancora da risolvere la situazione che è legata a Kylan Mbappè (il suo di futuro è ancora in bilico), i parigini erano pronti a bussare alla porta degli azzurri offrendo una cifra fin troppo superiore ai 150 milioni di euro. Un colpo importante per l’attacco dei francesi che, però, hanno cambiato decisamente obiettivo. Nelle ultime ore, infatti, i campioni di Francia pare che stiano chiudendo per un altro attacante.

Si tratta di Goncalo Ramos, punta del Benfica e protagonista con il Portogallo nell’ultimo Mondiale in Qatar. L’affare si sta per concludere per una cifra che si avvicina agli 80 milioni di euro. Quindi un bel sospiro di sollievo per i sostenitori partenopei che rischiavano di veder partire il proprio idolo. Lo stesso che, pochi giorni fa, ha rifiutato una offerta importantissima dall‘Arabia Saudita: più di 30 milioni di euro a stagione per giocare in un club arabo. Offerta rifiutata e rispedita al mittente. Segno del fatto che per Osimhen i soldi sono sì importanti, ma non sono tutto.