Laura Cremaschi da bollino rosso: il costume è un filo

Una Laura Cremaschi da bollino rosso: il costume da bagno è grande quanto un fazzoletto. Da non credere ai propri occhi!

La colonnina di mercurio da qualche giorno, per effetto di un fronte d’aria più fresca e instabile in discesa dal Nord Europa, non sfiora più i 40° e oltre. Dunque, non ci sono più città da bollino rosso, con le temperature sì sopra i 30° ma comunque nella media stagionale.

Tuttavia, a far alzare le temperature oltre il livello di guardia ci pensa Laura Cremaschi con l’ultima sua foto…da bollino rosso. La ex ‘Bonas’ (il suo ultimo ruolo è quello di ‘Regina del web’) del Minimondo di ‘Avanti un altro’, game show targato Mediaset e condotto da Paolo Bonolis, non è nuova a mandare in tilt i social network con i suoi scatti ad alto tasso erotico.

Eppure, con l’ultimo scatto postato sul suo account Instagram, dove vanta oltre un milione di follower, la ‘Cremaschina’ (nickname con cui è nota sui social) è riuscita a fare meglio, a superarsi anche per merito del suo outfit.

Laura Cremaschi illegale: il costume è grande quanto un fazzoletto

In estate tutte le donne, anche quelle che non spopolano nel web, si sentono libere di indossare costumi che esaltino le loro forme venendo così ripagate per i sacrifici a tavola e le tante ore trascorse a sudare in palestra per tonificare i loro fisici.

Nulla di inconsueto, dunque. Ogni spiaggia italiana pullula di donne in bikini che con le loro curve fanno concorrenza alle bellezze naturali delle località turistiche che eleggono a loro domicilio durante le vacanze estive.

Laura Cremaschi, però, forte di un fisico che rasenta la perfezione, può permettersi il lusso di indossare un bikini grande quanto un fazzoletto mandando così al settimo cielo gli utenti del web e i suoi follower.

Con sullo sfondo uno scoglio che emerge dalle acque del mare che bagna l’Isola di Cavallo, che secondo una sua follower era un sassolino prima di fare da cornice al suo shooting, la ex ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’ lascia senza parole.

D’altra parte, lo striminzito bikini alza bandiera bianca dinanzi all’improba impresa di contenere il meraviglioso e giunonico décolleté. Senza contare che le toniche e affusolate gambe sono due rette parallele: infinite!

Insomma, con quest’ultimo scatto Laura Cremaschi si conferma davvero la ‘Regina del web’ e come tale deve fare i conti con gli hater che l’accusano che dietro le sue curve hot non c’è solo la mano di Madre Natura ma anche quella di un chirurgo estetico che, nello specifico, le avrebbe ritoccato il lato B e il seno. Interventi, per la cronaca, che la Cremaschi non ha mai confermato. Comunque, o di Madre Natura o della chirurgia estetica Laura Cremaschi è sempre un capolavoro.