Richiesta che gela il Napoli: cifra da capogiro

Una richiesta che ha spaventato (non poco) la dirigenza del Napoli che, in queste ore, sta seriamente pensando se tentare l’assalto oppure no

Il Napoli, in ottica calciomercato (ovviamente quello in entrata), non ha alcuna intenzione di fermarsi ed è pronto ad effettuare un nuovo ed importante acquisto che possa servire ad andare a rinforzare la squadra campione di Italia allenata da Rudi Garcia.

Allo stesso tempo, però, bisogna pensarci un attimino su visto che la richiesta da parte del club, proprietario del cartellino del calciatore, ha “sparato” una cifra molto importante. La stessa che il Napoli non ha alcuna intenzione di offrire. Sperando, ovviamente, in un abbassamento delle pretese.

Napoli, richiesta troppo alta dell’Atalanta per il big

Il Napoli ha completato, finalmente, il reparto difensivo centrale. Mancava solamente un calciatore all’appello e, proprio nel pomeriggio di domenica, è stato presentato (anche se non in maniera ufficiale) il nuovo acquisto, Natan. Il brasiliano si è messo subito a disposizione ed ha già effettuato il primo allenamento con i suoi compagni di squadra. Accolto, ovviamente, dall’entusiasmo dei tifosi che gli hanno fatto immediatamente capire cosa significa giocare in una squadra come il Napoli.

Lo stesso Napoli, però, non ha alcuna intenzione di fermarsi con gli acquisti ed intende puntellare il centrocampo con un acquisto di qualità. Uno che abbia esperienza internazionale e che conosca bene il campionato. Il nome dell’atleta in questione già c’è e piace molto ai partenopei: da come avete ben potuto notare dalla foto stiamo parlando di Teun Koopmeiners. Oramai non è affatto un mistero che i campani vogliano portare l’olandese sotto l’ombra del Vesuvio.

Non è affatto semplice visto che l’Atalanta è considerata, da sempre, una vera e propria bottega d’oro per i suoi talenti. E l’olandese lo è assolutamente. Tanto è vero che la società orobica ha chiesto per il suo cartellino una cifra che vada tra i 50 ed i 60 milioni di euro. Senza alcun inserimento di una contropartita tecnica che possa piacere al tecnico Gasperini. Nulla del genere: o tutti cash oppure non se ne farà niente.

De Laurentiis, come riportato in più di una occasione, non intende assolutamente gettare la spugna ed è pronto a presentare una offerta. Anche se non a quelle cifre: con la speranza che i Percassi possano abbassare le richieste economiche. Anche se di pochi milioni di euro. Anche perché, a quanto pare, l’obiettivo del calciatore è proprio quello di vestire la maglia azzurra e giocare la prossima Champions League.