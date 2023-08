Elisabetta Canalis scottante sul divano: visione rovente

La showgirl sarda è esagerata: social a bocca aperta per l’ultimo scatto di Elisabetta Canalis, mai così bollente

Ne è passata di acqua sotto i ponti sin da quando, giovanissima, conquistò Canale 5 con una bellezza ed un piglio davvero invidiabili. Ma negli anni Elisabetta Canalis è diventata molto di più ed il mondo dello spettacolo non può fare altro che tenersela stretta.

Stanziata ormai da tanto tempo negli Stati Uniti, la sensualissima sarda rimane uno dei sogni di milioni di italiani. Su Instagram, a cadenza quasi giornaliera, la Canalis pubblica foto e video che raccontano le sue giornate. Che si tratti di lavoro o semplice tempo libero, il successo è praticamente sempre garantito. 3,5 milioni di followers non sono un caso. La sua carriera ha inizio col botto nel 1999 quando Antonio Ricci la sceglie come velina mora di ‘Striscia la Notizia’.

Nel tg satirico viene affiancata alla bionda Maddalena Corvaglia, con cui condivise tre anni memorabili. Elisabetta Canalis è nata il 12 settembre 1978 a Sassari e viene ancora oggi, a 44 anni, ritenuta una delle icone del nostro Paese, la tipica e invidiatissima bellezza mediterranea. Nella televisione italiana è stata tutto fuorchè una meteora: da ‘Controcampo’ a ‘Ciao Darwin’ fino alla recitazione in una delle fiction di maggior successo su Canale 5, ‘Carabinieri‘.

Nel 2003 posa per un calendario senza veli pubblicato dalla rivista ‘Max’ e che, ancora oggi, lascia estasiati i milioni di fan di Elisabetta. Successivamente, nel 2006, prende parte come spalla di Fabio De Luigi nella sitcom ‘Love Bugs’, nella quel sostituisce Michelle Hunziker. Ma l’ex velina anche al cinema, tanto negli Stati Uniti quanto in Italia.

Nel 2006 recita nel cinepanettone, al fianco di Christian De Sica e Massimo Ghini, ‘Natale a New Yotk’. Nel 2008 è stata la spalla di Alessandro Siani nella commedia romantica ‘La Seconda volta non si scorda mai’, che le diede ulteriore slancio sul grande schermo.

Elisabetta Canalis, lo scatto hot fa impazzire Instagram

Per quel che concerne la sua vita privata, c’è da dire come sia stata negli anni caratterizzata da diversi rumorosissimi amori. Intorno al 2000 è sbocciato l’amore con l’ex calciatore Christian Vieri, in seguito – circa dieci anni dopo – è scoppiato il flirt con il divo di Hollywood George Clooney. Una relazione durata non moltissimo che le diede modo di diventare assai celebre anche negli Stati Uniti.

Dal 2014 alla primavera del 2023 è stata sposata con Brian Perri, chirurgo americano dal quale nel 2015 ha avuto anche la sua prima figlia: Skyler Eva. Recentemente sui social, in particolar modo su Instagram, Elisabetta si è mostrata più bella e sexy che mai. Una serie di foto che, in una manciata di ore, ha riscosso un enorme successo da parte dei suoi fan.

Maglioncino bianco che mostra un lato A assai generoso. Ma non solo. Perchè, stesa in una posa sexy sul divano, l’ex velina mostra le lunghe gambe ed una forma fisica decisamente invidiabile. E i followers, sempre attentissimi, hanno mostrato tutto il loro apprezzamento.