Napoli: futuro deciso, c’è l’annuncio

In casa Napoli il calciomercato è ormai pronto ad entrare sia in entrata che in uscita. Ecco tutti i dettagli.

E’ tempo di fare entrare nel vivo il calciomercato in entrata e in uscita da parte del Napoli. Dopo giorni di riflessioni non si può assolutamente sbagliare e per questo motivo presto sono attese delle novità molto importanti.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il futuro di un calciatore del Napoli è ormai deciso e l’annuncio è atteso nel giro di poco tempo. Naturalmente bisognerà aspettare ancora qualche giorno, ma la strada sembra essere ormai segnata e non ci resta che aspettare un po’ di tempo per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: futuro deciso, tutti i dettagli

Il calciomercato del Napoli in questi giorni deve assolutamente entrare nel vivo per consentire a Rudi Garcia di avere a disposizione la migliore rosa disponibile. L’obiettivo da parte dei partenopei è chiudere il prima possibile queste trattative per arrivare pronti al campionato e iniziare da subito a spingere sull’acceleratore per non rischiare di dover fare una rincorsa che rischia di complicare un po’ le sorti del campionato.

Per farlo ci devono essere anche delle uscite e, secondo quanto riferito dal sito di Gianluca Di Marzio, in questo calciomercato il Napoli potrebbe cedere Gaetano in prestito all’Empoli in caso di partenza di Henderson. Vedremo se alla fine ci sarà il via libera a questa operazione oppure si assisterà ad un passo indietro a causa di un no da parte di Rudi Garcia a questa operazione.

Per il calciatore i toscani potrebbero rappresentare una grande occasione di rilanciarsi dopo una stagione non assolutamente positiva dal punto di vista della continuità. Vedremo cosa succederà e quali saranno le decisioni da parte del Napoli nei confronti di Gaetano, uno dei giovani più importanti per quanto riguarda il nostro campionato.

Mercato Napoli: Gaetano verso l’Empoli

Gaetano potrebbe essere il prossimo acquisto dell’Empoli in questo calciomercato. Si tratta di un colpo importante considerando la qualità del centrocampista e anche il Napoli potrebbe ritrovarsi il prossimo anno un calciatore formato.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire se ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca in questa trattativa.