De Laurentiis non sente ragioni: vuole chiudere il colpo

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vuole accelerare i tempi visto che è rimasto incantato dal calciatore: il suo obiettivo è quello di portarlo in azzurro

Sono bastate un paio di amichevoli e, soprattutto, averlo visto la scorsa stagione per puntare tutto sul giocatore. Giudicato molto promettente e la persona giusta che possa far impazzire lo stadio ‘Diego Armando Maradona’ con le sue giocate.

L’obiettivo è quello di chiudere questo importante colpo poco prima della fine del calciomercato estivo (ultimo giorno di agosto). Magari averlo a disposizione per la prima giornata di campionato, quando i campioni di Italia affronteranno in trasferta il Frosinone di Di Francesco.

Napoli, De Laurentiis pazzo di Veiga

Oramai non si sta parlando d’altro se non di un possibile trasferimento di Gabri Veiga al Napoli. Il classe 2002 è il nome nuovo per rinforzare il centrocampo del Napoli.

Cresciuto nelle giovanili del Celta Vigo (dove ha trascorso tutto il settore giovanile), dal 2020 è in prima squadra. Da lì non se ne è più andato. In 49 presenze disputate in Liga si è tolto la soddisfazione di andare a segno in ben 11 occasioni. Non male per un ragazzo che ha compiuto, da pochi mesi, 21 anni.

Il suo allenatore è una vecchia conoscenza del Napoli ed amico di De Laurentiis. Stiamo parlando di Rafa Benitez che stravede moltissimo per lui. Allo stesso tempo, però, il manager spagnolo sa molto bene che se dovesse arrivare una di quelle offerte “irrinunciabili” le cose potrebbero seriamente cambiare. Una offerta che potrebbe arrivare proprio dal Napoli che è fortemente interessato al suo acquisto. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’ pare che gli azzurri vogliano chiudere subito per lui.

Anche se, in tutta questa vicenda, c’è un grosso “ma”. Nel caso in cui dovesse arrivare vuol dire solamente che un altro calciatore (magari del suo ruolo) faccia le valigie. Il nome indiziato a lasciare il club partenopeo è quello di Piotr Zielinski. Non è affatto un mistero che il centrocampista polacco sia entrato nel mirino dell’Al Ahli, squadra dell’Arabia Saudita protagonista in questa sessione estiva di mercato.

Se il numero 20 azzurro decidesse di fare le valigie allora non ci sarebbero dubbi: la dirigenza è pronta a fare “all-in” su Gabri Veiga. Nel frattempo il giocatore incanta i suoi tifosi con giocate da urlo. In questo momento rappresenta l’Under 21 della nazionale spagnola, ma non è assolutamente da escludere che possa entrare a far parte della “prima squadra” a settembre. Il Napoli, comunque, lo osserva con molta attenzione.