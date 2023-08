Annalisa, che minigonna: tutti a bocca aperta

L’incantevole cantautrice mostra tutta la sua bellezza in uno scatto bollente su Instagram: fan in delirio

Sono ormai diversi anni che il mondo dello spettacolo continua a sfornare personaggi che, in breve, lasciano il tempo che trovano. Non è un mistero che, invece, Annalisa Scarrone sia da diverso tempo una presenza fissa nel mondo della musica.

In arte semplicemente Annalisa, nasce in provincia di Savona, a Carcare, il 5 agosto 1985. Il suo nomignolo, ‘Nali‘, è anche il titolo del primo albumo che l’ha portata ad essere una delle cantanti di maggiore successo negli ultimi dieci anni. La sua esplosione in campo musicale è certamente dovuta alla partecipazione ad ‘Amici di Maria De Filippi‘ nell’autunno del 2010. Il talent show tutt’oggi campione di ascolti su Canale 5, le ha aperto la strada verso la popolarità.

Sin dai suoi esordi Annalisa è stata riconosciuta come uno dei talenti più puri e promettenti nel panorama musicale: ed i fatti, in questi tredici anni, hanno dato ragione alla splendida ex allieva di Amici. Anche su Internet la popolarità l’ha a dir poco assalita, in particolar modo su social come Instagram dove la sensuale cantante ha raggiunto addirittura quasi 2 milioni di followers.

Al di là dell’inconfutabile bravura in campo musicale, Annalisa era e rimane una delle donne più sexy, amate e desiderate dello show business. Pubblica costantemente, quasi tutti i giorni, foto decisamente intriganti che lasciano a bocca aperta la sua fan base decisamente folta e affezionata.

In ambito lavorativo, però, Annalisa ha ottenuto tanto successo anche per quanto riguarda i riconoscimenti accumulati negli anni. Un ‘Wind Music Awards’ ed un ‘MTV Music Awards’ in cascina, oltre 13 dischi d’oro e di platino. Il suo tour è cominciato da oltre un mese e ogni sua tappa ha segnato il tutto esaurito. Quella che certamente rimane la più attesa è quella del Forum di Assago, che andrà in scena il prossimo 4 novembre in quel di Milano.

Da ‘Bellissima‘ a ‘Mon Amour‘ (recentemente divenuto disco di platino) fino alla hit ‘Disco Paradise‘ scritta e cantata insieme a Fedez e J-Ax (insieme agli Articolo 31) che sta facendo ballare milioni di italiani in questa calda estate. A fine giugno ha partecipato al concerto ‘Love-MI’, organizzato in Piazza Duomo a Milano dal marito di Chiara Ferragni.

Annalisa rovente: minigonna e fan in delirio

Il 29 giugno Annalisa si è sposata con Francesco Muglia, manager originario di Padova, in una cerimonia in gran segreto venuta a galla soltanto qualche ora dopo. I fan, increduli, hanno riempito di complimenti e congratulazioni la cantautrice ligure.

Sui social Annalisa si è mostrata più sexy che mai, in tacchi a spillo ed una minigonna che ha compeltato un look davvero incandescente. I fan, a bocca aperta, non hanno potuto fare altro che inchinarsi dinanzi a tanta sensualità. La cantante ha poi ringraziato i fan con una didascalia che segna i suoi successi.

“Mon Amour triplo platino, Disco Paradise doppio platino. Grazie, grazie, grazie!”. Il successo dell’ex allieva di Amici va quindi di pari passo con una bellezza che ha di fatto messo al tappeto il tempo che passa: perchè a 38 anni Annalisa è più sexy che mai, oggetto del desiderio di milioni di fan.