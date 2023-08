100 milioni: Napoli gelato, i tifosi non ci possono credere

By

Il mercato del Napoli sta prendendo il decollo con uscite importanti e qualche entrata utile a migliorare la rosa di Rudi Garcia. Tra i nomi in mediana è stato accostato anche Teun Koopmeiners che però costa tanto

Con l’avventura di Piotr Zielinski a Napoli giunta verso i titoli di coda per la sontuosa offerta araba, De Laurentiis e soci vanno a caccia di un sostituto all’altezza, che possa quindi andare a migliorare il reparto di Rudi Garcia senza perdere in termini di qualità rispetto al polacco.

Servirà quindi un centrocampista di valore tecnico e tattico e gli azzurri inseguono con grande fervore Gabri Veiga del Celta Vigo, che ha costi comunque importanti. Molto elevata anche la richiesta dell’Atalanta per Teun Koopmeiners, centrocampista olandese accostato al Napoli sin dai tempi della sua militanza in patria, prima dell’approdo a Bergamo.

In nerazzurro ha raggiunto un livello eccezionale fino all’exploit dell’ultima annata chiusa da protagonista assoluto alla corte di Gasperini con anche ben 10 gol all’attivo in un singolo campionato di Serie A. Calciatore forte fisicamente, ben strutturato ed enormemente bravo tecnicamente, con un mancino educatissimo e tanti gol, assist e giocate nelle gambe.

Si tratta di un centrocampista completo sotto ogni punto di vista, che farebbe naturalmente comodo al Napoli e ben si sposerebbe con esigenze e dettami di Garcia. Classe 1998 e dunque nel pieno della sua carriera, Koopmeiners potrebbe anche lasciare l’Atalanta dopo appena due stagioni, fermo restando però le difficoltà di convincere la proprietà orobica.

Calciomercato Napoli, Koopmeiners nel mirino ma l’Atalanta spara altissimo: 100 milioni di euro

Al netto della situazione Veiga al Napoli, o a qualunque altra pretendente, servirebbe una maxi offerta per poter solo pensare di impensierire l’Atalanta su Koopmeiners. Costi altissimi per l’olandese classe 1998 che è reduce da un’annata stupenda.

Il potenziale si paga, e secondo il ‘Corriere di Bergamo’, solo un’offerta indecente, quasi nell’ordine della tripla cifra potrebbe far muovere Koopmeiners dall’Atalanta. Non meno di 100 milioni quindi per convincere la famiglia Percassi a sedersi al tavolo delle trattive con il patron del Napoli De Laurentiis.

Una richiesta spaventosamente alta che ovviamente non incontra il pensiero della dirigenza partenopea che continua sulla propria linea in sede di campagna acquisti. Indubbiamente Koopmeiners ha disputato un’annata straordinaria ma appare molto complesso pensare ad un colpo di tale portata dal punto di vista economico. Di fatto per la Dea è incedibile.