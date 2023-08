L’ex Napoli alla Roma: azzurri traditi, colpo di scena

Un’ex pedina del Napoli potrebbe presto approdare alla corte di José Mourinho a Trigoria: lo hanno offerto alla Roma, ecco di chi si tratta

I tifosi non sono assolutamente soddisfatti della campagna acquisti estiva firmata Friedkin e Tiago Pinto. La piazza giallorossa sperava in una sessione di calciomercato un po’ più avvincente, invece stenta ancora ad arrivare il nuovo centravanti per la prossima stagione.

In tal senso, per quanto concerne il reparto offensivo gli obiettivi principali fino a poco tempo fa erano Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Alla fine, però, il bomber di Fidene ha scelto di sposare il progetto Atalanta, dopo essere stato corteggiato anche dall’Inter di Inzaghi. Mentre lo spagnolo a meno di sorprese rimarrà all’Atletico Madrid e potrebbe pure firmare il rinnovo dell’accordo scritto. Niente da fare, dunque.

Ora la dirigenza giallorossa si sta concentrando su altri due profili: Duvan Zapata e Marcos Leonardo. Entrambi potrebbero giungere alla corte di Mourinho in tempi relativamente brevi, anche se il Santos appare particolarmente restio a cedere il talento brasiliano. In tutto ciò, come se non bastasse, si è venuta a creare una situazione alquanto spinosa a centrocampo.

Entrando più nello specifico, Nemanja Matic avrebbe ricevuto un’offerta d’ingaggio dal Rennes pari a tre milioni di euro netti per due anni, con opzione per un’altra stagione. Il centrocampista serbo, dal canto suo, sembra che abbia già accettato la proposta in argomento e vorrebbe trasferirsi in Francia il prima possibile, abbandonando la nave giallorossa.

Un comportamento che Mourinho, considerando il rapporto tra i due, non si sarebbe mai aspettato. Ad ogni modo, la società romanista non venderà Matic per meno di 8-10 milioni di euro e dal Rennes, al momento, non è giunta alcuna offerta per il cartellino dell’ex United e Chelsea. La Roma, però, deve cautelarsi pensando anche a chi potrebbe sostituire il classe ’88, che il 1° agosto ha compiuto 35 anni.

Calciomercato Roma, offerto l’ex Napoli per il post Matic

Ecco che i giallorossi avrebbero riallacciato i contatti con l’entourage di Leandro Paredes, tornato al Paris Saint Germain dopo il prestito fallimentare alla Juventus. E sempre dal Paris Saint Germain i capitolini contano di assicurarsi nel giro di qualche giorno le prestazioni di Renato Sanches, finito ai margini del progetto transalpino.

Ma non è tutto. Stando a quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, nelle ultime ore alla Roma è stato pure proposto da alcuni intermediari il cartellino di Tanguy Ndombele, reduce da una militanza in prestito nelle fila del Napoli divenuto Campione d’Italia. Gli azzurri hanno poi deciso di non riscattarlo, di conseguenza il 26enne francese di origini congolesi ha fatto ritorno al Tottenham.

Gli ‘Spurs’, però, continuano a tenerlo fuori dal progetto e cercano nuove soluzioni per l’addio. Ragion per cui potrebbero anche aprire ad un prestito con diritto di riscatto, senza obbligo. Ndombele piace pure al Galatasaray, ma i turchi avrebbero messo in standby l’affare per concentrarsi prima sulle cessioni. Quello dell’ex Napoli è un profilo gradito a Mourinho, il quale ha già lavorato insieme a lui in quel di Londra. Pista da monitorare.