Mou e Allegri devastati: lo prende il Napoli

Il Napoli potrebbe presto acquistare un calciatore che piace non poco anche a Massimiliano Allegri e mister Mourinho: ecco di chi si tratta

Nell’ambiente Napoli si registra un po’ di preoccupazione tra i tifosi in vista della prossima stagione. E come potrebbe essere altrimenti, d’altronde. Nelle scorse settimane sono andati in scena dei cambiamenti importanti, a cominciare dall’addio di Luciano Spalletti.

Aurelio De Laurentiis lo ha rimpiazzato assegnando l’incarico a Rudi Garcia, un allenatore molto capace che conosce bene il campionato di Serie A. Ma ripetere ciò di cui si è reso protagonista il tecnico di Certaldo sarà senza dubbio complicatissimo. A maggior ragione considerando che, oltre a Spalletti, hanno salutato pure Cristiano Giuntoli e Kim, sostituiti rispettivamente con Mauro Meluso e Natan.

A breve, inoltre, potrebbe abbandonare la nave anche Piotr Zielinski, il quale ha dato il via libera all’ipotesi di un trasferimento all’Al-Ahli. Allo stesso tempo, il Napoli continua a muoversi sul fronte entrate. Gli azzurri, in tal senso, si sono aggiudicati a sorpresa le prestazioni di Jens Cajuste, approdato dallo Stade Reims per circa 12 milioni di euro. Si tratta di un mediano dotato di ottima tecnica, palleggio e visione di gioco.

Sulla carta occuperà la casella del vice Anguissa, ma Garcia potrà utilizzarlo pure in altre zone della mediana. In più il Napoli sta accelerando per aggiungere alla rosa Gabri Veiga del Celta Vigo, a prescindere dalla situazione legata al futuro di Zielinski.

Nel contratto è presente una clausola rescissoria da 40 milioni di euro: Aurelio De Laurentiis e il ds Meluso avrebbero in mente di inserire una contropartita tecnica per raggiungere questa soglia e chiudere l’operazione il più in fretta possibile. E la lista dei nomi per il centrocampo non finisce qui.

Calciomercato Napoli, mirino su Diarra: piace anche a Mourinho e Allegri

Nell’elenco è presente anche Koopmeiners dell’Atalanta, a cui dobbiamo aggiungere Mouhamadou Habib Diarra, talento classe 2004 franco-senegalese che gioca nello Strasburgo. A riferirlo è ‘Il Mattino’, che rende noto l’interesse della compagine partenopea nei confronti di questo talento 19enne.

Abbiamo a che fare con un potenziale fuoriclasse in prospettiva, non a caso Diarra stuzzica pure la fantasia di José Mourinho e Massimiliano Allegri. Ragion per cui il Napoli dovrà sbrigarsi, se vorrà realmente chiudere l’affare in argomento anticipando la concorrenza di Roma e Juventus.

Il gioiellino nato in Senegal ha mosso i primi passi nel campionato francese durante la scorsa stagione. Il suo ruolo naturale è quello di mediano, però è in grado di agire anche da mezz’ala e/o trequartista. Insomma, il calciatore è abbastanza duttile. Riflessioni in corso, staremo a vedere.