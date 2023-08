Scontro Bayern-Napoli: rapporti tesi, cosa è successo

Rapporti sempre più tesi: il Napoli e il Bayern Monaco sono ai ferri corti: ecco, nel dettaglio, cosa sta succedendo

Tifosi del Napoli in ansia. Si allunga l’elenco degli azzurri fermi ai box. Dopo Mario Rui, Gianluca Gaetano, Franck Zambo Anguissa e Khvicha Kvaratskhelia, si ferma anche Victor Osimhen per un trauma distorsivo alla caviglia destra che l’attaccante nigeriano ha rimediato in uno scontro di gioco con il neoarrivato Natan Bernardo de Souza.

Dunque, l’avvicinamento dei campioni d’Italia all’esordio in campionato, il 19 agosto in casa del neopromosso Frosinone, è sempre più un percorso a ostacoli tra veri infortuni e quelli di ‘mercato’ (giocatori che non si allenano o non giocano perché distratti dalle trattative di mercato relative al loro futuro e non per veri e propri infortuni), copyright del tecnico azzurro Rudi Garcia.

Più croce che delizia dei tifosi finora il calciomercato del Napoli, con Aurelio De Laurentiise il Direttore sportivo Mauro Meluso che con ritardo hanno consegnato all’ex tecnico, tra le altre, della Roma e del Marsiglia il sostituto di Kim Min-Jae.

Il Napoli sulle tracce di Gravenberch: l’ira del Bayern Monaco

Il difensore sudcoreano, come è noto, si è accasato al Bayern Monaco, con i bavaresi che per ingaggiarlo hanno dovuto versare l’intero importo della clausola rescissoria prevista dal contratto del miglior difensore della scorsa Serie A.

Come è nel suo costume e per policy aziendale, il patron azzurro non ha concesso sconti ai bavaresi che, come si suol dire, se la sono legata al dito. Secondo quanto riferisce ‘Il Mattino’, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Ryan Gravenberch, centrocampista in forza al Bayern Monaco, entrato anche nei radar della Juventus.

Tuttavia, il vero ostacolo al felice esito della trattativa non è la sempre temibile concorrenza del club bianconero bensì i rapporti tutt’altro che buoni tra il club azzurro e quello tedesco dopo l’operazione Kim Min-Jae nella quale, come detto, gli azzurri non hanno accordato alcuna agevolazione ai bavaresi.

Parte, quindi, in salita la trattativa per Ryan Gravenberch, centrocampista della Nazionale oranje, nato in Olanda il 16 maggio del 2002 ma di origini surinamesi, che può essere impiegato come mediano, regista e mezzala.

Insomma, in linea con il mood di un’estate di passione per gli addii e per le tante trattative di mercato avviate e subito dopo abortite, i tifosi azzurri devono incrociare le dita e armarsi di pazienza per (eventualmente) vedere vestito d’azzurro il centrocampista olandese del Bayern Monaco che per prestanza fisica, l’eleganza dei movimenti e il buon tiro dalla distanza dagli addetti ai lavori e dagli analisti viene paragonato a Paul Pogba.