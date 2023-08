Ribaltone Juve: ritorno immediato a costo zero

Improvviso stop nella trattativa, ribaltone Juventus: ritorno immediato a parametro zero. Ecco tutti i dettagli

Finora l’unico acquisto della Juventus è Timothy Weah, figlio dell’ex rossonero George. Cristiano Giuntoli, Direttore tecnico della ‘Vecchia Signora’, e i suoi collaboratori sono impegnati soprattutto nel piazzare gli esuberi.

A tal proposito, mancano solo gli ultimi dettagli per il trasferimento del centrocampista svizzero Denis Zakaria al Monaco, con il club bianconero che tra cartellino e stipendio risparmierà circa 30 milioni di euro.

Comunque, l’ex Direttore sportivo del Napoli monitora il mercato alla ricerca di profili in grado di rendere più competitiva la rosa bianconera a disposizione del tecnico Max Allegri. Ebbene, l’improvviso stop nella trattativa tra due big europee offre alla ‘Vecchia Signora’ l’occasione per mettere le mani su un suo obiettivo per la difesa.

Stop alla trattativa con il Tottenham: Langlet alla Juventus a costo zero

Trattativa in stand by per il trasferimento a titolo definitivo di Clement Lenget dal Barcellona al Tottenham. Come riportato dal quotidiano sportivo catalano ‘Sport’, il calciatore francese e gli Spurs hanno trovato l’accordo per proseguire il matrimonio per altre tre stagioni.

Del resto, i dirigenti del Tottenham sono più che soddisfatti del rendimento del difensore francese che nella scorsa annata ha collezionato 35 presenze, con le ciliegine di 1 gol (in Champions League) e 2 assist, con la maglia dei Lilywhites così come Lenglet non ha mai fatto mistero della sua intenzione di continuare la sua esperienza al Tottenham.

Tuttavia, come detto, la trattativa è in stallo in quanto i due club hanno opinioni divergenti sul costo della cessione del difensore francese. Il club catalano ha chiesto 15 milioni di euro mentre gli Spurs ritengono di aver già sborsato a sufficienza accreditando sul conto corrente del difensore francese il suo lauto stipendio.

Gli Spurs, che nel frattempo hanno ingaggiato il difensore centrale Micky Van de Ven prelevandolo dal Wolfsburg per 50 milioni di euro, hanno dato la priorità a Lenglet ma hanno più opzioni e, pertanto, non lo aspetteranno in eterno.

Dal canto suo, il Barcellona, visto lo stallo nella trattativa con il Tottenham, ha offerto Clement Langlet a diversi club tra cui la Juventus ma solo in prestito e contribuendo allo stipendio del difensore francese.

Comunque, i dirigenti del Barcellona e del Tottenham si sono parlati in occasione del Trofeo ‘Gamper’, con il tecnico degli Spurs, Ante Postecoglou, che nel post-match contro i catalani ha confessato di volere un altro difensore centrale: “Van de Ven è stato ingaggiato ma abbiamo il potenziale per ingaggiare un altro difensore centrale e lo faremo”. La ‘Vecchia Signora’ è avvisata.