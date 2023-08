Napoli scatenato: colpo dal Liverpool in arrivo

Il Napoli sono si ferma agli acquisti di Natan Bernardo de Souza e Jens Cajuste: in arrivo colpo dal Liverpool

Con un altro colpo a sorpresa il Napoli ha definito l’acquisto del centrocampista Jens Cajuste. Lo svedese, classe 1999, è stato prelevato dallo Stade Reims per una cifra di circa 12 milioni di euro.

L’arrivo del centrocampista svedese, però, potrebbe essere il preludio all’addio di Piotr Zielinski, sempre più tentato dall’idea di accettare l’indecente offerta dell’Al Ahli (12 milioni di euro per tre anni).

Dunque, dopo una falsa partenza, complici le lungaggini nel trovare il sostituto dell’ex Direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con la scelta che alla fine è caduta sull’ex Ds dello Spezia, Mauro Meluso, finalmente prende il volo il mercato in entrata degli azzurri.

Dopo il brasiliano Natan Bernardo de Souza, che non dovrà far rimpiangere il difensore sudcoreano Kim Min-Jae, accasatosi al Bayern Monaco, ecco Jens Cajuste, con gli azzurri che non vogliono fermarsi e che, quindi, promettono altri colpi.

Napoli scatenato: Thiago Alcantara a parametro zero per la prossima stagione

Dunque, nell’attuale finestra di calciomercato il Napoli sta spiazzando tutti gli esperti di calciomercato. Mentre quest’ultimi fanno a gara nel rilanciare i soliti nomi noti, Mauro Meluso e i suoi collaboratori a fari spenti finalizzano le trattative per profili che prima della loro ufficializzazione non guadagnano le prime pagine dei quotidiani e dei siti sportivi.

Così è stato per il difensore brasiliano erede di Kim Min-Jae e ancor di più per l’ultimo arrivato, il centrocampista svedese Jens Cajuste. Orbene, il prossimo acquisto del club azzurro ricalcherà questo copione?

Come il tecnico preparato e vincente è colui che non s’innamora della propria filosofia calcistica ma varia moduli e schemi in funzione delle contingenze in campo e degli avversari di turno, così una società che ambisce a stabilizzarsi ai vertici sa che deve cambiare di volta in volta i propri obiettivi di mercato.

Pertanto, secondo voci che si rincorrono nel web, il Napoli sarebbe sulle tracce di Thiago Alcantara. A conferma di quanto detto sopra, un profilo agli antipodi degli illustri carneadi appena acquistati dal Napoli.

Il 32enne centrocampista del Liverpool con 36 trofei in bacheca è nella top ten of all time dei calciatori più titolati. Inoltre, in linea con la politica di un club che fa dell’equilibrio dei conti societari la sua mission, il figlio d’arte (suo padre è Iomar do Nascimento, ex calciatore brasiliano noto come Mazinho che in carriera ha vestito anche i colori del Lecce) sbarcherebbe all’ombra del Vesuvio la prossima stagione a parametro zero.