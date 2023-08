Osimhen via dal Napoli: ecco chi ha deciso tutto

L’Al Hilal, club che sta facendo di tutto per strappare Osimhen al Napoli, è aiutato nel suo disegno da una figura misteriosa

Per tutta la scorsa Primavera, quando il Napoli volava in Italia e in Europa trascinata dai gol di Victor Osimhen e dalle magiche giocate di Kvaratskhelia, non si faceva che parlare di Premier League.

Sul tavolo erano già pronte le offerte di Manchester United, Liverpool, Arsenal, Manchester City, e chi più ne ha più ne metta. Anche il talento georgiano era stato adocchiato dai ricchi club d’Oltremanica, che però anche in questo caso avevano ricevuto la stessa risposta già sentita per l’attaccante nigeriano: incedibile. Non si tocca. Almeno per la stagione 2023/24. Già, ma dopo?

Se al momento, anche probabilmente per evitare una sorta di linciaggio mediatico e comportamentale da parte dei tifosi azzurri, il patron napoletano ha chiuso le porte ad ogni possibile idea di cessione dei due, si addensano minacciose le nubi sul futuro. Soprattutto per l’attaccante africano, non insensibile alla clamorose proposte economiche provenienti però da qualche settimana dall’Arabia Saudita. È sempre l’Al Hilal, il club ch ha già tesserato, tra gli altri, Kalidou Koulibaly – vecchia conoscenza del mondo azzurro – e Sergej Milinkovic-Savic che starebbe spingendo per Osimhen con delle offerte da capogiro.

Siamo arrivati, secondo le ultime indiscrezioni, alla proposta di un quinquennale da 40 milioni a stagione. L’offerta per il cartellino non sarebbe ancora stata formalmente avanzata, dato che si conosce la ferrea volontaà di De Laurentiis di respingere al mittente qualunque cifra. C’è però un personaggio, un intermediario di mercato, che starebbe lavorando al clamoroso trasferimento. Lo ha svelato Calciomercato.it, con un servizio esclusivo.

Osimhen tra rinnovo e addio: il Napoli trema

Si chiama Mohammed El Yaagoubi l’intermediario di mercato che si sarebbe preso la briga di facilitare il dialogo tra la dirigenza del club saudita, gli agenti del calciatore e la società partenopea in vista del possibile approdo dell’ex Lille nella Saudi Pro League.

Per inciso, Osimhen avrebbe di suo già accettato la proposta dell’Al Hilal, ma ovviamente nn può partire senza il consenso del Napoli. Che di tutta risposta avrebbe messo sul tavolo il rinnovo contrattuale pluriennale, con un cospicu aumento dell’ingaggio, per il suo campionissimo.

Una cospicua corrente di pensiero racconta anche della possibilità che l’africano dica ‘sì’ al Napoli per il rinnovo, ma con la promessa di esser lasciato libero nel 2024 se le offerte economiche per le sue prestazioni fossero della caratura attuale.

Intanto De Laurentiis, per cautelarsi, avrebbe avviato i contati col Lille per il possibile acquisto di Jonathan David, ritenuto per il momento incedibile dai francesi. Per ora Osimhen resta a Napoli, ma non sono affatto da escludere clamorosi colpi di scena. Che potrebbero concretizzarsi a colpi di petroldollari.