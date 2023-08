La giovane stella nel mirino: il Napoli prepara l’affondo

Il mercato del Napoli comincia finalmente a muoversi: dopo l’arrivo di Natan un altro giovane talento nel mirino azzurro

Ci è voluto un po’, ma finalmente il calciomercato del Napoli sembra cominciare a muoversi. Dopo settimane di quasi totale immobilismo, pesantemente criticato dai tifosi, la squadra campione d’Italia ha ufficializzato il primo acquisto, quello di Natan, e sta trattando per l’arrivo di altri calciatori in ruoli chiave della rosa.

Il nuovo allenatore Rudi Garcia ha infatti richiesto una serie di profili per rinforzare la squadra in vista della nuova stagione, che dovrà vedere gli azzurri difendere lo Scudetto conquistato con pieno merito nella scorsa, dopo un campionato dominato. Si cercano, in particolare, un paio di profili a centrocampo, considerando il mancato riscatto di Tanguy Ndombélé e il possibile addio di Piotr Zieliński, e un esterno alto a destra, nel caso in cui dovesse partire uno tra Hirving Lozano e Matteo Politano.

Napoli, non si molla Baldanzi: nuovo assalto per la stellina dell’Empoli

Il presidente Aurelio De Laurentiis è sempre molto propenso ad acquistare giovani dal grande potenziale e dagli enormi margini di miglioramento, e il reparto scouting azzurro guidato da Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani è uno dei migliori in questo senso.

Sono stati tantissimi, nel corso degli anni, i giocatori scoperti dal duo anche prima del loro arrivo in azzurro: quando erano al Brescia hanno portato in Lombardia due futuri giocatori del Napoli quali Fabiano Santacroce e soprattutto Marek Hamšík, mentre dal loro approdo in Campania hanno scoperto e segnalato campioni come Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam, Giovanni Di Lorenzo, Zambo Anguissa, Eljif Elmas e soprattutto l’MVP dell’ultimo campionato di Serie A Khvicha Kvaratskhelia.

Questo fiuto straordinario per i giovani talenti potrebbe essere stato ancora una volta decisivo per le scelte di mercato della dirigenza azzurra, dato che sembra che l’ultimo nome finito sul taccuino del direttore sportivo partenopeo Mauro Meluso sia quello di Tommaso Baldanzi, trequartista dell’Empoli, nota fucina di grandi talenti.

Capace di giocare da mezzala, da trequartista e da esterno offensivo, è un calciatore completamente ambidestro, che ha nella tecnica e nella velocità i suoi principali punti di forza. Abile anche nel dribbling e nel servire assist ai compagni, grazie alla sua ottima visione di gioco, è capace anche di crearsi lo spazio per la conclusione, anche da posizione defilata. Alla sua prima stagione in pianta stabile tra i professionisti ha accumulato 26 presenze condite da 4 gol. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro, ma il club azzurro potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con quello toscano per ottenere un piccolo sconto.