Napoli: si ferma Osimhen, ecco i tempi di recupero

Come se non bastassero le insistenti voci di mercato attorno all’attaccante, ora arriva anche lo stop per infortunio: il quadro

Sembra che qualcuno si sia divertito a lanciare una sorta di maledizione sul Napoli appena scudettato.

Nonostante le innumerevoli celebrazioni per la conquista del Tricolore continuino – la città è ancora in festa – c’è più di qualcosa che sta facendo storcere la bocca agli appassionati tifosi partenopei. Basterebbe mandare indietro il nastro fino al 4 maggio, proprio il giorno in cui il Napoli ha conquistato aritmeticamente il titolo – per capirlo. Di lì a qualche giorno infatti si sarebbero ufficialmente separate le starde di Luciano Spalletti, l’artefice del magico cammino dei partenopei in campionato, e quelle del club. Una botta difficile da assorbire, dopo la quale sono arrivate altre delusioni.

Tralasciando lo scontato addio di Kim Min-Jae, il colosso sudcoreano trasferitosi al Bayern Monaco, che ha pagato la clausola, l’ambiente è stato scosso dagli anticipati saluti di Cristiano Giuntoli, allettato dall’offerta della Juve, che ha rescisso con un anno di anticipo il suo contratto col club che ha contribuito a plasmare. Dopo le rivelazioni sulla cedibilità di Piotr Zielinski e Mario Rui – entrambi hanno riscontrato problemi, per usare un eufemismo – nelle rispettive trattative di rinnovo dei loro contratti, è esplosa la bomba Osimhen.

Il fuoriclasse nigeriano, grande protagonista della cavalcata Scudetto, vorrebbe trasferirsi in Arabia Saudita, dove lo scatenato Al Hilal gli ha già offerto 200 milioni in 5 anni. Cifre da capogiro, che alletterebbero chiunque.

Osimhen stop, il bollettino medico

Per ora il patron De Laurentiis avrebbe preso tempo, ma circola insistentemente la voce di un accordo che consentirebbe all’ex Lille di andar via a giugno 2024. Restando alla stretta attualità – sebbene dopo queste notizie forse la stessa assume meno valore – c’è da registrare anche un problema fisico per il velocissimo attaccante africano. Tutto sarebbe stato causato da uno scontro in allenamento col neo arrivato Natan, nel centro sportivo di Castel di Sangro, sede del ritiro dei Campioni d’Italia.

“Trauma distorsivo alla caviglia destra“. Questo l’esito degli esami ai quali si è sottoposto Osimhen dopo esser uscito dal campo zoppicante e con ghiaccio sulla parte colpita.

In attesa di nuovi controlli e di puntuali verifiche sul decorso della distorsione, filtra comunque un certo ottimismo per sperare che il calciatore possa essere pronto per l’esordio in campionato contro il Frosinone, previsto per il 19 agosto a casa della nepromossa. Iniziare eventualmente la stagione con la propria punta di diamante fuori per infortunio non sarebbe propriamente il massimo per Rudi Garcia.